‘고객·기술·원팀’ 3대 가치 기반 정체성 강화 새로운 리더십 기반 체제 정비 완료

[헤럴드경제=박혜림 기자] 글로벌 트래블 테크 기업 야놀자가 인공지능(AI) 기술을 활용해 여행의 편의성을 극대화하는 ‘야놀자 3.0’ 시대를 연다. 모바일 중심의 ‘야놀자 2.0’을 넘어, AI가 산업 구조를 재편하는 변곡점에서 기술 혁신을 통해 글로벌 시장 입지를 공고히 하고 차별화된 고객 경험을 창출하겠다는 전략이다.

야놀자는 10일 창립 21주년을 맞아 AI 시대의 여행 산업 패러다임 변화를 선도하기 위한 새로운 성장 비전인 ‘야놀자 3.0’을 공식 선언했다.

2005년 출범한 야놀자는 지난 20년간 기술력을 바탕으로 국내외 여행 및 여가 산업의 디지털 전환을 이끌어왔다. 창립 초기 생존과 기반 다지기에 주력했던 ‘야놀자1.0’과 모바일 기반의 전환을 통해 폭발적 성장을 이룬 ‘야놀자2.0’을 지나, AI가 산업 전반의 구조를 근본적으로 재편하는 변곡점에서 또 한 번의 혁신을 준비한다.

‘야놀자 3.0’은 글로벌 트래블 테크 기업으로서의 정체성을 공고히 하고, 향후 야놀자의 변화와 방향성을 제시한다. ‘고객을 향한 진심’, ‘기술을 통한 선도’, ‘원 팀(One Team)으로 일하는 조직’이라는 세 가지 핵심가치를 토대로 기업의 정체성을 강화했다. 기술로 여행과 여가를 더 쉽고 의미 있게 만든다는 야놀자의 미션을, AI 시대와 글로벌 환경에 맞춰 확장하고 고객을 위한 기술로서 차별화된 고객 경험을 창출하겠다는 의지를 담았다.

이에 앞서 야놀자는 지난해 12월 비전 실행의 추진력을 확보하기 위한 리더십 체계 정비도 마쳤다. 경영전략 및 경영관리(Corporate) 부문에 최찬석 대표, 엔터프라이즈 솔루션(Enterprise Solutions, 구 야놀자클라우드) 부문에 이준영 대표, 그리고 컨슈머 플랫폼(Consumer Platform) 부문에 이철웅 대표를 각각 선임했다. 각 사업 영역의 전문성을 극대화하는 동시에, 유기적 협업이 가능한 최적의 구조로 재편했다.

이수진 야놀자 총괄대표는 “AI는 모바일 전환기보다 훨씬 강력하고 빠르게 산업의 표준을 바꾸고 있다”며 “야놀자의 기술 혁신은 전 세계 모든 사람들이 꿈꾸는 여행을 지금보다 열 배 더 쉽고 편리하게 만드는 데 그 목적이 있다”고 말했다. 이어 이 대표는 “여행을 통해 더 큰 행복의 가치를 전하고, 이러한 가치와 가능성을 한국을 넘어 글로벌 시장 전반으로 확산해 나갈 것”이라고 강조했다.