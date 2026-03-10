총 1100만원 규모 상금 수여 수상 작품, 마케팅 및 브랜드 활동에 활용 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 AI 콘텐츠 공모전 ‘무쏘맨 AI 어워즈’를 성공적으로 마무리하고 최종 수상작을 발표했다고 10일 밝혔다.

지난 1월 23일부터 2월 19일까지 진행된 이번 공모전은 KGM의 픽업 브랜드 ‘무쏘’의 캐릭터인 ‘무쏘맨’을 활용한 인공지능(AI) 영상 제작을 주제로 기획됐다.

접수 결과 총 263건의 작품이 출품됐으며, 관련 콘텐츠의 누적 조회수는 약 118만 회를 기록해 많은 관심을 모았다.

KGM은 접수된 작품을 대상으로 조회수, 창의성, 적합성 등을 종합적으로 평가해 총 6개 분야의 수상작을 선정했다.

먼저, 독창적인 기획력과 참신함으로 눈길을 끈 ‘이해불가상’에는 무쏘를 타고 신비한 세계를 여행하는 무쏘맨 가족의 이야기를 담은 애니메이션 뮤직비디오 ‘SSO BEAUTIFUL’이 이름을 올렸다.

가장 재미있는 영상으로 꼽힌 ‘웃참실패상’은 회가 먹고 싶은 여자 친구를 위해 거대한 생선을 잡으러 나선 무쏘맨의 유쾌한 모습을 그려낸 ‘내 남친은 무쏘맨’이 차지했다.

조회수를 기준으로 한 부문별 시상에서는 어떤 환경에서도 흔들림 없는 무쏘를 상상력 넘치는 아이디어로 표현한 ‘픽업 무쏘, 본능으로 질주하다’가 ‘상상초월상’에 올랐으며, 육상 경기에 임한 무쏘맨의 치열한 모습과 긴장감 있는 음악이 어우러진 ‘무쏘맨의 도전’이 ‘묘한중독상’을 수상했다.

아울러 전체 조회수 1위를 기록한 작품에 주어지는 대상 ‘무한재생상’과 부문별 ‘내맘대로상’에는 인터뷰에 출연한 무쏘맨을 활용해 무쏘의 매력을 풀어낸 ‘무쏘맨의 인터뷰’가 선정됐다.

이번 공모전에는 대상 300만원을 비롯해 부문별 상금 등 총 1100만원 규모의 상금이 수여된다. 수상한 모든 작품은 KGM 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있으며, 향후 마케팅 활동에 활용할 계획이다.