서울 자치구 최초로 2020년 시작… 기업 맞춤형 홍보 지원 올해 19개 기업 선정… 광고·홍보 비용 기업별 최대 140만 원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]기술력은 있지만 홍보비 부담으로 판로 확대에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 송파구가 맞춤형 마케팅 지원에 나선다.

서울 송파구(구청장 서강석)는 지역 내 중소기업의 경쟁력 강화와 매출 증대를 위해 ‘2026년 중소기업 판로 및 마케팅 지원사업’을 운영한다.

이 사업은 서울시 자치구 최초로 2020년부터 추진해 온 사업으로, 기업이 필요한 홍보 방식과 마케팅 수단을 직접 선택할 수 있도록 한 점이 특징이다.

송파구는 올해 지원 기업 수를 19개사로 확대해 더 많은 기업이 사업에 참여할 수 있도록 할 계획이다.

지원 대상은 송파구에 사업자 등록 또는 공장 등록을 한 중소기업이다. 선정 기업에는 온라인 광고와 홍보 콘텐츠 제작 등 기업이 필요한 마케팅 분야에 사용할 수 있도록 기업별 최대 140만 원(부가세 제외)을 지원한다.

대상 기업은 기업 규모와 품질·기술 경쟁력, 판로 확대 가능성 등을 반영한 정량평가와 사업계획의 구체성 및 확장 가능성을 보는 정성평가를 거쳐 선정한다. 송파구 기업지원 제도를 처음 신청한 기업과 사회적 배려 대상 기업, 기관 인증 기업에는 가점이 부여된다.

지난해에는 16개 기업에 기업별 최대 150만 원의 광고·홍보 비용을 지원했다.

이 가운데 뷰티테크 기업 루토닉스(ROOTONIX)는 SNS 광고를 활용해 제품 홍보를 진행한 뒤 매출이 142% 증가했다.

사업 신청은 3월 13일 오후 6시까지 보탬e를 통해 온라인으로 하면 된다. 최종 선정 결과는 4월 중 개별 통보될 예정이다. 자세한 사항은 송파구청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있다.

서강석 송파구청장은 “기업 한 곳의 성장이 지역 경제 전반의 활력으로 이어진다”며 “현장에서 체감할 수 있는 실질적인 기업 지원 정책을 지속 확대해 기업하기 좋은 도시 환경을 조성하겠다”고 말했다.