[헤럴드경제=박종일 선임기자]고교학점제 도입과 인공지능(AI) 기술 확산 등 교육환경이 빠르게 변화하면서 학교 교육을 보완하는 지방자치단체의 정책이 지역 교육 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 떠오르고 있다.

양천구(구청장 이기재)는 이러한 변화 속에서 교육경비 보조사업을 통해 학교 교육 환경을 개선, 진로·미래교육 프로그램 등 다양한 학교 밖 교육 플랫폼을 확대하며 대한민국 대표 ‘교육도시 양천’이라는 도시브랜드를 더욱 공고히 하고 있다.

올해는 교육경비 보조금으로 약 140억 원을 투입해 지역 내 초·중·고등학교와 유치원 등 100개 교육기관에서 추진하는 547개 사업을 지원한다. 교실 환경 개선과 노후 시설 보수, 정보화 기기 교체 등 교육환경 개선 사업과 함께 방과 후 프로그램, 진로체험 활동, 창의융합(STEAM) 교육 등 다양한 교육 프로그램 운영을 지원해 공교육 경쟁력을 높일 계획이다.

학생이면 누구나 누려야 할 보편적 교육복지 지원

먼저, 교육 격차 해소와 학생 복지 향상을 위해 무상급식, 입학준비금, 고등학교 무상교육 지원 등 보편적 교육복지 사업에 110억 원의 예산을 투입한다. 무상급식은 유치원부터 초·중·고등학교 학생 4만 9천여 명이 혜택을 받는다. 또 초·중·고등학교 입학생 약 1만 2000여 명에게 입학 준비에 필요한 물품 구입비로 초등학생 20만 원, 중·고등학생 30만 원의 입학준비금을 지원한다. 2021년부터 전면 시행 중인 고등학교 무상교육비 지원도 이어가며 학비 부담을 줄이고 교육 기회의 형평성을 높일 예정이다.

학교 환경 개선과 맞춤형 교육 프로그램 지원

학교별 교육환경 개선과 학생 맞춤형 프로그램 운영을 위한 학교 자율사업에 22억 원의 교육경비를 지원한다. 초·중·고등학교 64개교와 유치원 36개원를 대상으로 ▲체육관 개선 공사 ▲전자칠판 설치 ▲노후 책걸상 교체 ▲학생 휴식공간 조성 ▲수납 교구함 제작 ▲놀이터 리모델링 등 학습 환경개선과 ▲1인 1악기 수업 ▲나를 찾는 뮤지컬 ▲창의목공 ▲국악오케스트라 ▲AI 코딩 ▲기초학력 격차 해소 ▲주말 스포츠 클럽 운영 등 다양한 교육 프로그램 운영을 돕는다.

안전한 학교생활과 교육 사각지대 해소 지원

양천구는 안전한 학교생활과 교육 사각지대 해소를 위해 구 지정사업에 6억 4000만 원을 투입한다. 장애학생과 학교 부적응 학생을 위한 특수·통합학급 지원, 등하굣길 안전지도 인력 운영, 맞벌이 가정을 위한 늘봄(돌봄)교실 환경 개선 및 프로그램 지원 등 총 8개 사업을 지원해 안정적인 학교 운영을 뒷받침한다.

특히 올해는 학교 현장의 목소리를 반영해 ‘초등학교 현장체험학습 지원 사업’을 새롭게 도입했다. 미래교육센터와 Y교육박람회 등 단체 체험활동 프로그램 참여 시 이동 지원을 통해 학생들이 더 안전하고 편리하게 참여할 수 있도록 돕는다.

이와 함께 양천구는 학교 교육을 보완하는 다양한 학교 밖 교육 지원 사업을 통해 학생들이 학교 안팎에서 균형 있게 성장할 수 있는 교육 환경을 조성하고 있다.

학습·진학·진로 원스톱 지원…‘양천교육지원센터’ 핵심 교육 거점

2024년 9월 개관한 양천교육지원센터는 맞춤형 학습 컨설팅과 진학 상담, 진로 체험 프로그램을 한 곳에서 제공하는 양천구의 핵심 교육 거점이다. 진학설명회와 입시 특강, 1대1 맞춤형 컨설팅 등 다양한 프로그램을 운영해 학생들이 급격하게 변화하는 교육 환경에 맞춰 학습과 진로를 체계적으로 준비할 수 있도록 지원하며, 연간 1만 명 이상의 학생과 학부모가 참여하는 지역 교육 플랫폼 역할을 하고 있다.

로봇·드론·AI 체험 등 미래 인재 육성…목동·신월·신정 권역별 미래교육센터 운영

미래 사회에 필요한 역량을 키우기 위한 교육 환경 조성도 양천구 교육 정책의 핵심이다. 양천구는 학생들이 거주지 가까운 곳에서 로봇, 드론, 인공지능(AI), 코딩 등 미래 핵심 기술을 체험할 수 있도록 목동·신월·신정 권역별 미래교육센터를 운영하고 있다.

센터별 특화된 프로그램 구성으로 국내외 교육기관과 첨단기술 기업과의 협업을 통해 수준 높은 커리큘럼을 제공하며 학생들이 자기주도학습 능력을 키우고 4차 산업혁명 시대에 필요한 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원하고 있다. 지난해에는 약 9천여 명의 학생이 미래교육 프로그램에 참여하며 높은 관심을 보였다.

학교 밖 공교육의 새로운 패러다임...지자체 최초 전국규모 ‘교육박람회’

양천구는 빠르게 변화하는 기술과 사회 환경 속에서 앞서가는 교육의 방향을 제시하기 위해 2023년부터 지자체 최초로 전국 규모의 ‘Y교육박람회’를 개최하고 있으며, 지난 3년간 약 15만 명이 참여하는 성과를 거뒀다.

‘교육이 바뀌면 미래가 바뀐다’(2023년), ‘교실 밖 교실을 만나다’(2024년), ‘그린스쿨링, 지구가 교과서가 되다’(2025년) 등 매년 다양한 콘텐츠를 통해 미래교육의 방향과 공교육의 역할을 제시하고 있다. 올해 박람회는 ‘AI 빅뱅, 경계 없는 교육 한계 없는 배움’을 주제로 5월 14일부터 16일까지 3일간 양천구청 일대에서 개최될 예정이다.

이 밖에도 양천구는 관내 유치원과 연계한 유아 코딩교육, 호주학생과 함께하는 글로벌 공동 화상수업 등 다양한 미래 교육 프로그램을 통해 학생들의 디지털 역량과 국제 감각을 키우는 데도 힘쓰고 있다.

이기재 양천구청장은 “교육은 도시의 미래 경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 투자”라며 “앞으로도 교육경비 예산 투입을 통해 공교육의 경쟁력을 강화하고, 학교 안팎을 아우르는 다양한 교육 환경을 조성해 대한민국 대표 ‘교육도시 양천’의 위상을 더욱 높여가겠다”고 말했다.