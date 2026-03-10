지역 어린이집 80개소 선정... 비율 낮춘 곳에 구비 9억 원 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 올해 ‘도봉형 교사 대 아동비율 개선’ 사업 대상 어린이집 80개소를 선정하고 지원한다.

예산은 전액 구비로 9억 원을 투입한다. 서울시, 교육부와 별개로 ‘교사 대 아동비율 개선’ 사업을 추진하는 서울시 자치구 중 최대규모다.

‘교사 대 아동비율 개선’ 사업은 보육교사 1인당 아동비율을 낮춰 보육교사의 업무 부담을 경감하고 아동에 대한 보육 품질은 높이는 사업이다.

0~3세 반만을 대상으로 하는 서울시, 교육부 사업에 비해 ‘도봉형 교사 대 아동비율 개선’ 사업은 5세 반까지 지원하는 확대형 사업이다.

도봉형 교사 대 아동 비율은 0세 반과 장애아 반의 경우, 1:2, 1세 반은 1:4, 2세 반은 1:5, 3세 반은 1:12, 4‧5세 반은 1:15다.

최근 출생률 저하 등 원아 감소로 인한 어린이집 운영난이 심화되고 있다. 실제 구 전체 어린이집 수는 2023년 158개소, 2024년 145개소, 2025년 138개소로 감소했다.

구 관계자는 “지역 내 어린이집들이 원아 감소로 경영 부담이 커진 상황에서, 이번 지원은 교사 확보와 안정적 보육환경 유지에 실질적 도움이 될 것”이라고 설명했다.