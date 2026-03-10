제18회 중랑 서울장미축제 5월 15일부터 23일까지 9일간 개최 장미 전정·병해충 방제 등 체계적 유지관리 착수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 제18회 중랑 서울장미축제 준비에 본격 돌입했다.

구는 지난 5일 ‘제18회 중랑 서울장미축제 기획(안) 보고회’를 개최하고 올해 축제 추진 방향과 주요 프로그램을 공유하며 성공적인 축제 개최를 위한 준비에 나섰다.

올해로 18회를 맞는 중랑 서울장미축제는 오는 5월 15일부터 23일까지 9일간 중랑장미공원 일대에서 개최될 예정이다.

특히 5월 15일부터 17일까지는 축제의 시작을 알리는 ‘그랑로즈페스티벌’이 열려 다양한 공연과 프로그램으로 축제 분위기를 한층 끌어올릴 계획이다.

올해 축제는 ‘랑랑 18세’를 주제로, 중랑이 가장 아름답게 피어나는 순간을 의미하는 ‘화양연화’의 뜻을 담아 다양한 참여 프로그램과 문화행사를 선보일 예정이다.

또한 안전하고 깨끗하며 친절한 축제 운영을 기본 방향으로 구민 누구나 함께 즐길 수 있는 축제로 준비하고 있다.

중랑천 일대에 조성된 장미 정원에는 다양한 장미가 식재돼 있어 축제 기간이 되면 중랑천 일대가 천만송이 장미로 물들며 도심 속 장미 향연이 펼쳐질 전망이다.

이와 함께 구는 축제 기간 시민들에게 건강하고 아름다운 장미를 선보이기 위해 중랑천 장미공원 일원의 장미 유지관리 작업에도 본격 착수했다.

중랑장미공원은 전국에서 가장 긴 5.45km 장미터널을 갖춘 명소로 매년 많은 시민들이 찾고 있다. 중랑 서울장미축제는 최근 2년 연속 300만 명 이상의 방문객이 찾으며 서울을 대표하는 봄 축제로 자리매김했다.

구는 장미의 건강한 생장을 위해 전정 작업, 잡초 제거, 병해충 방제, 관수 작업 등 체계적인 관리 작업을 진행하고 있다. 또한 중랑천 제방의 위험수목 정리 작업을 완료하고 수림대공원과 이화교 장미정원 등 주요 장미 식재지에 대한 관리도 강화하고 있다.

이에 구는 약 10억 원의 사업비를 투입해 장미와 동반 식물을 추가 식재하고 노후 시설물을 정비해 사계절 꽃을 즐길 수 있는 환경을 조성할 계획이다. 이를 통해 중랑장미공원을 주민들이 일상 속에서 찾는 안전하고 쾌적한 휴식 공간으로 지속적으로 개선해 나갈 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “중랑 서울장미축제는 매년 많은 시민이 찾는 중랑구의 대표 봄 축제”라며 “천만 송이 장미가 아름답게 개화할 수 있도록 철저히 준비해 구민과 방문객 모두가 즐길 수 있는 축제를 만들겠다”고 말했다.