[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 국민연금을 비롯해 5대 연금을 수령하는 고객을 대상으로 iM뱅크로 수령 계좌 변경 시 현금을 지원하는 ‘iM뱅크로 연금 갈아타고 6만원 연금 지원금 받으세요!’ 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 5대 연금(국민·공무원·사학·군인·보훈)을 수령하는 고객이 타행 계좌에서 iM뱅크 계좌로 변경하고 영업점 및 모바일 앱을 통해 이벤트에 응모하면 최대 6만원의 현금이 지급되는 행사다.

오는 7월17일까지 실시되는 이번 이벤트는 iM뱅크 영업점을 통해서도 계좌를 변경할 수 있도록 편의성을 확대했다.

혜택 조건은 연금입금이 확인되는 첫 달 2만원을 지급하고 이후 1개월이 추가되면 2만원이 추가된다.

이에 오는 9월까지 계좌를 유지할 경우 2만원이 추가 지급돼 최대 6만원의 현금을 지급받을 수 있다.

iM뱅크 관계자는 “소중한 노후 자산인 연금을 iM뱅크와 함께하는 고객들을 위해 진행하는 이벤트는 선착순 진행되므로 서둘러 응모하길 바란다”며 “앞으로도 다양한 상품을 편리하게 사용할 수 있도록 폭넓은 상품과 서비스를 선보이겠다”고 말했다.