연 1만 원으로 유명 현직교사, EBS 수능 스타강사가 참여한 1240여 개 강의 무제한 수강 지역 내 중고생 1140명 지원 예정…3월 17일까지 재학 중인 학교 통해 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 관악구(구청장 박준희)가 학생들의 사교육비 부담을 줄이고, 우수한 학습 콘텐츠를 제공하기 위해 ‘강남인강’ 수강료를 지원한다.

‘강남인강’은 강남구청이 운영하는 공공 온라인 학습 플랫폼으로, 중등부 내신부터 고등부 수능 대비까지 1240여 개의 강의를 단계별·수준별로 제공한다. 특히 유명 현직 교사와 EBS 수능 스타 강사 등 50여 명의 실력파 강사들이 대거 참여해 학생과 학부모들 사이에서 높은 인기를 끌고 있다.

앞서 구는 지난해 강남구와 ‘강남인강 공동이용 협약’을 체결하고 1,078명 학생에게 수강료를 지원했다.

올해 구는 중·고등학생 1140명에게 1인당 수강료 3만 5천 원을 교육경비로 지원할 예정이다.

이에 따라 학생들은 자부담 1만 원으로 국어·영어·수학 등 주요 과목 강의를 1년간 무제한으로 수강할 수 있다. 단, 기초생활 수급자 등 사회적배려대상자는 수강료 전액 무료로 이용할 수 있다.

지원 대상은 관악구 소재 중고등학교 학생으로, 수강을 원하는 학생은 오는 3월 17일까지 재학 중인 학교를 통해 신청하면 된다.

강남인강 수강에 대한 자세한 사항은 해당 학교 또는 관악구청 교육지원과로 문의하면 된다.

구는 올해 127억 원의 교육 보조금을 편성해 학생 1인당 약 27만 원의 교육경비를 지원한다. 특히 지난해 ’학교로 찾아가는 관악청‘과 ’교육경비 보조심의위원회‘에서 수렴된 교사와 학부모의 의견을 적극 반영해 교육경비 70억 원을 편성하고, 현장 중심 교육 정책의 실질적 구현을 위해 힘쓴다는 방침이다.

박준희 구청장은 “모든 학생이 양질의 학습 기회를 누릴 수 있도록 차별 없는 교육환경을 만들어 나가겠다”며 “앞으로도 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육 지원 정책을 적극 추진하겠다”고 말했다.