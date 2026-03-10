[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대 미래라이프융합대학은 최근 대구 인터불고호텔 컨벤션홀에서 2026학년도 신입생 290명을 대상으로 입학식과 동기유발학기 프로그램 ‘칸트스쿨(Kant School)’을 운영했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 성인학습자의 성공적인 대학 적응과 학습 역량 강화를 위해 마련됐으며 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계한 평생·직업교육 확산 모델로 추진됐다.

입학식에는 변창훈 총장을 비롯해 김하수 청도군수, 김광열 영덕군수 등 지자체 관계자들이 참석해 지역–대학 협력 거버넌스의 의미를 더했다.

변창훈 총장은 축사를 통해 성인학습자의 새로운 도전을 환영하며 맞춤형 교육 지원 의지를 밝혔다. 또 글로컬대학30 사업과 K-MEDI 기반 지역혁신 모델을 통해 대학이 지역과 세계를 연결하는 혁신 거점으로 도약하고 있다고 강조했다.

김하수 군수와 김광열 군수도 축사를 통해 신입생들이 지역 발전을 이끌 전문 인재로 성장하길 기대한다고 전했다.

‘칸트스쿨’은 독일 철학자 임마누엘 칸트의 ‘Sapere Aude(스스로 생각할 용기를 가져라)’ 정신을 바탕으로 2019년부터 운영된 미래라이프융합대학 대표 프로그램이다. 성인학습자의 대학 적응과 자기주도 학습 역량 강화, 진로 설계 지원을 목적으로 한다.

프로그램은 미래역량 특강, Holland 직업적성검사, AI 시대 진로 전략, LMS 활용 안내, 성인학습자 맞춤 학사제도 안내 등 실질적인 대학 생활 적응 중심 내용으로 구성됐다.

특히 RISE 사업 평생교육지원센터 핵심 프로그램으로서 대학 적응–전공 심화–직업 역량–취·창업으로 이어지는 단계별 학습경로 모델을 구현했다.

대구한의대 미래라이프융합대학은 성인학습자 맞춤형 교육체계를 통해 학습 동기와 대학 소속감을 높이고 있으며 이는 중도탈락률 감소와 학업 성취도 향상으로 이어질 것으로 기대된다.

미래라이프융합대학 김진숙 학장은 “앞으로도 지역사회와 협력해 성인학습자 중심의 교육 혁신과 평생교육 생태계 구축에 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.