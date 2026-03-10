다우·S&P 500·나스닥 모두 반등…반도체 업종도 급반등 브렌트유 10%가량 급락…WTI 4월 인도분은 배럴당 85달러대까지↓ 트럼프 “전쟁 곧 끝날 수 있다”

[헤럴드경제=김영철 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 급반등했다. 국제 유가가 급등한 여파로 하락 출발한 뉴욕증시는 낙폭을 키우며 위험 회피 심리를 드러냈다. 하지만 유가가 상승폭을 줄이면서 저가 매수로 회복하던 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령이 “전쟁이 곧 끝날 수도 있다”고 발언한 게 알려지자 상승폭을 빠르게 넓혔다.

9일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 239.25포인트(0.50%) 오른 4만7740.80에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 55.97포인트(0.83%) 상승한 6795.99, 나스닥종합지수는 308.27포인트(1.38%) 뛴 2만2695.95에 장을 마쳤다.

트럼프의 숨길 수 없는 ‘타코(TACO·트럼프는 언제나 꽁무니를 뺀다)’ 본능이 다시 드러났다는 평가다. 항상 강압적인 말투와 태도를 내세우지만 시장의 반응엔 민감한 트럼프는 국제 유가가 배럴당 120달러에 육박하자 ‘젠틀’해졌다.

미국 CBS는 트럼프가 전화 인터뷰에서 “전쟁은 거의 마무리됐다”며 “전쟁이 곧 끝날 수 있다”고 밝혔다고 보도했다. 인터뷰에서 트럼프는 전쟁이 “당초 내가 예상한 4~5주 일정보다 훨씬 빠르게 진행되고 있다”며 “그들은 이미 쏠 것은 다 쏴버렸기 때문에 귀여운 짓은 시도하지 않는 게 좋을 것”이라고 말했다. 호르무즈 해협에 관해선 “현재 선박들이 통행하고 있다”면서도 “장악하는 것을 고려하고 있다”고 말했다.

이 같은 발언이 오후 늦게 전해지자 뉴욕증시는 일제히 상승폭을 확대하며 강세로 돌아섰다. 나스닥의 경우 일중 저점에서 고점까지 변동폭이 약 3%포인트에 달했다.

앞서 이날 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격과 브렌트유 선물 가격이 장 중 120달러에 육박하면서 개장 전 주가지수 선물도 급락하던 상황이었다. 하지만 개장 이후 유가가 오름폭을 줄이면서 저가 매수세가 유입됐고 트럼프의 발언은 롱 심리에 불을 지폈다.

트럼프의 발언이 알려진 뒤 국제 유가는 이날 종가 산출 이후 급락 흐름으로 돌아섰다. 브렌트유는 순간 10%가량 급락했고 WTI 4월 인도분은 배럴당 85달러대까지 하락하기도 했다.

전날까지 트럼프는 유가 폭등에 대해 “단기적인 흐름”이라며 평화를 위해 치르는 매우 작은 대가라고 강경한 입장을 밝힌 바 있다. 하지만 유가 폭등세가 지속되자 하루 만에 태도를 누그러뜨렸다.

앱투크캐피털어드바이저의 존 루크 타이너 채권 부문 총괄은 “이번 유가 급등세는 기업 성장과 수익에 큰 영향을 미칠 만큼 심각하거나 오래 지속되지는 않았다”며 “주요 인프라에 심각한 문제가 발생하지 않는다면 유가는 곧 정상화해서 배럴당 65~75달러 수준으로 돌아갈 것”이라고 말했다.

업종별로는 금융과 에너지를 제외한 모든 업종이 강세였다. 통신서비스와 기술은 1% 이상 올랐다.

종전 임박 기대감에 반도체 업종이 급반등했다. 이란 전쟁으로 공급망 교란이 우려됐으나 트럼프의 발언에 공급 불안이 완화했다. 필라델피아 반도체지수는 3.93% 급등했다. 지수를 구성하는 모든 종목이 상승한 가운데 ASML과 마이크론테크놀러지, AMD, 램리서치, 인텔은 5% 안팎으로 상승했다.

다우 지수의 주요 종목도 대부분 강세였다. 경기민감주 비중이 큰 다우 지수는 이란 전쟁발 공급망 교란으로 실물 경제가 타격받을 것이라는 경계심에 나스닥 지수보다 더 크게 흔들렸었다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 모두 강세였다. 엔비디아와 알파벳은 2%대, 브로드컴은 4%대 상승률이었다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 6월까지 기준금리가 동결될 확률을 59.5%로 반영했다. 유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 동결 베팅에 힘을 실었다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 3.99포인트(13.53%) 하락한 25.50을 기록했다.