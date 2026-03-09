[헤럴드경제=문영규 기자] 검찰이 약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 살해한 ‘강북 모텔 연쇄살인 사건’ 피의자 20대 김소영의 신상정보를 9일 공개했다.

서울북부지검은 중대범죄신상공개법에 따라 이 사건 피의자 김소영(20·구속)의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진)을 이날 오후 공개했다.

관련법에 따르면 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다.

김소영은 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받고 있다.

피해자 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복했다.

국립과학수사연구원 부검 결과 지난달 9일 숨진 두 번째 피해자의 사인은 급성 약물 중독으로 확인됐다. 피해자의 몸에서는 김소영이 음료에 넣은 것으로 알려진 벤조디아제핀 성분이 검출된 것으로 전해졌다.

김소영은 경찰에서 “처방받은 정신과 약을 숙취해소제에 타서 들고 다니다 남성들에게 건넨 건 사실”이라고 시인하면서도 피해자들이 숨질 줄은 몰랐다고 진술했다.

경찰은 김소영에게 살인 고의가 있었던 것으로 판단하고 지난달 19일 김씨에게 상해치사가 아닌 살인 혐의를 적용해 검찰에 구속 송치했다.