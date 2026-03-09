[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 전국 처음으로 시가표준액 12억 원 이하 주택을 보유한 다자녀 가구를 대상으로 한 재산세 감면을 시행했다고 9일 밝혔다.
감면 대상은 과세기준일(6월 1일) 기준으로 ▷강남구에 주민등록이 되어 있고 ▷미성년 자녀 2명 이상을 양육하며 ▷시가표준액 12억 원 이하의 1세대 1주택을 소유한 가구다. 감면율은 자녀 수에 따라 ▷2자녀 가구는 50% ▷3자녀 이상 가구는 100%로 차등 적용한다. 재산세 감면은 지난 6일부터 시행됐다.
구는 이번 감면으로 약 3400가구가 혜택을 받고, 연간 약 16억 원 규모의 세제 혜택이 발생할 것으로 보고 있다. 가구당 평균 감면액은 약 47만 원 수준으로 예상된다.
특히 구는 별도 신청 없이 직권으로 우선 감면을 추진한다. 이번 감면은 올해 7월 정기분 재산세부터 2027년까지 2년간 한시 적용된다. 시행 이후 정책 효과를 분석해 지속 여부를 검토할 계획이다.
cook@heraldcorp.com