최대 배터리 전시회 ‘인터배터리2026’ 로봇용 파우치형 전고체 샘플 공개 항공·웨어러블 등 적용 범위 확대

삼성SDI가 휴머노이드 로봇 등 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 시대를 겨냥한 전고체 배터리 기술을 처음 공개한다.

삼성SDI는 오는 11일부터 사흘간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2026’에 참가해 AI 시대를 이끌 고품질 배터리 설루션과 혁신 기술을 선보인다고 9일 밝혔다.

특히, 삼성SDI는 휴머노이드 로봇 등 피지컬 AI용으로 개발 중인 파우치형 전고체 배터리 샘플을 처음으로 일반에 공개한다. 삼성SDI는 그동안 전기차용 각형 전고체 배터리를 개발해 왔으며, 이번에 폼팩터를 다양화해 로봇·항공 시스템·차세대 웨어러블 등 다양한 분야로 적용 범위를 확대한다는 계획이다.

로봇은 배터리 탑재 공간이 제한적이기 때문에 작은 크기와 높은 에너지 밀도, 긴 사용시간이 동시에 요구된다. 또한 동작 과정에서 순간적으로 전력 피크가 발생해 출력 성능도 중요하다. 삼성SDI는 이러한 요구에 대응하기 위해 높은 안전성과 출력 성능을 확보한 전고체 배터리를 개발하고 있으며, 경량화를 위해 파우치형 모델도 함께 추진하고 있다.

이번 전시의 슬로건은 ‘AI의 상상, 배터리가 현실로’다. 삼성SDI는 참가 기업 중 최대 규모의 전시 공간을 마련하고 AI 시대에 활용되는 다양한 배터리 기술을 소개한다.

전시 부스 메인 공간은 실제 IT 기업의 데이터센터를 구현한 형태로 꾸며졌다. 중앙에는 데이터센터 내부에 설치되는 무정전 전원장치(UPS)가 전시되며, 여기에 삼성SDI의 UPS용 배터리 ‘U8A1’이 적용됐다. 이 제품은 각형 폼팩터에 리튬망간산화물(LMO) 소재를 적용해 고출력과 안전성을 동시에 확보한 것이 특징이다. 기존 제품 대비 공간 효율을 33% 높여 적은 수의 배터리로도 데이터센터 전력을 안정적으로 공급할 수 있다.

또한, 데이터센터 서버에 장착되는 배터리 백업 유닛(BBU)용 고출력 배터리도 처음 공개된다. 삼성SDI는 하이니켈 NCA 양극재와 SCN 음극재를 적용한 고용량 원통형 배터리를 통해 높은 출력 성능을 구현했으며, 하부 벤트 설계로 안전성과 수명을 강화했다.

에너지저장장치(ESS) 통합 설루션인 ‘삼성배터리박스(SBB)’도 풀 라인업으로 전시된다. 20피트 컨테이너 안에 수만 개의 각형 배터리 셀을 탑재한 ‘SBB 1.5’ 내부 구조와 함께 모듈 내장형 직분사(EDI) 안전 시스템도 공개된다.

아울러 ESS 화재 예방 소프트웨어인 ‘삼성배터리인텔리전스(SBI)’도 이번 행사에서 처음 공개된다. 이 시스템은 AI 기반으로 배터리 상태와 수명, 이상 여부 등을 분석해 화재 위험을 사전에 예측하는 기술이다. 삼성SDI가 전 세계 1400여 개 ESS 사이트에서 수집한 데이터를 머신러닝으로 학습해 개발했다.

삼성SDI는 차세대 각형 배터리 기술도 함께 소개한다. 올해 ‘인터배터리 어워즈’ 수상작인 ‘700Wh/L 고에너지 각형 배터리’는 각형 배터리 기준 최고 수준의 에너지 밀도를 구현해 단일 충전으로 최대 800㎞ 주행이 가능하며 급속 충전과 높은 출력 성능을 갖춘 것이 특징이다.

전시 현장에서는 삼성SDI의 초고출력 원통형 배터리 기술도 직접 확인할 수 있다. 관람객들은 원통형 배터리가 탑재된 전동공구를 통해 성능을 체험할 수 있으며, 셀 내부 저항을 줄이는 ‘탭리스’ 기술을 적용해 고출력 구현과 급속 충전이 가능한 것이 특징이다.

이와 함께 삼성SDI는 신진 팝아트 작가 엄재원과 협업한 ‘펀-타스틱 파워’ 작품 5점을 전시해 기술과 예술을 결합한 볼거리도 제공한다. 엄 작가는 삼성SDI의 ESS와 초고출력 배터리를 ‘AI 시대를 조용히 지켜내는 지속가능한 에너지의 영웅’과 ‘작지만 거대한 가능성’으로 표현하며 전시에 시각적 메시지를 더했다.

삼성SDI 관계자는 “이번 전시에서 AI 시대의 모든 가능성을 삼성SDI 배터리 기술로 구현하는 모습을 보여줄 것”이라며 “축적된 기술력을 바탕으로 AI 시대에 맞는 고품질 배터리 설루션을 제시하겠다”고 말했다. 정경수 기자