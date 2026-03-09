[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 갑작스럽게 포근해진 봄 날씨에 가족들과 나들이를 계획하는 사람들이 늘고 있다. 하지만 만성적인 무릎 통증을 앓고 있는 이들에게 외출은 설렘보다 걱정이 앞서는 일이 될 수 있다. “나 때문에 가족들이 속도를 맞춰야 하지 않을까”, “걷다가 갑자기 주저앉으면 어쩌지” 같은 불안 때문에 결국 나들이를 포기하고 집에 머무르는 경우도 적잖다.

중장년층에서 흔히 나타나는 퇴행성 관절염은 이러한 상황을 만드는 대표적인 원인 질환이다. 퇴행성 관절염은 무릎 관절을 보호하는 연골이 점차 닳으면서 염증과 통증이 발생하는 질환으로, 초기에는 계단을 내려갈 때나 오래 걸은 뒤에 불편함을 느끼는 정도로 시작된다. 그러나 시간이 지나면서 관절 간격이 좁아지고 뼈와 뼈가 가까워지면서 통증이 심해지고, 보행 자체가 어려워지는 단계로 진행할 수 있다.

문제는 통증 때문에 활동량이 줄어들면서 나타나는 2차적인 악순환이다. 걷거나 움직이는 시간이 줄어들면 허벅지 근육과 주변 근력이 약해지고, 약해진 근육은 무릎 관절이 받는 하중을 제대로 분산시키지 못한다. 그 결과 관절에 가해지는 부담이 더욱 커지면서 통증이 심해지고, 다시 활동을 줄이게 되는 악순환이 반복된다.

부천 인본병원 최덕현 대표원장은 “퇴행성 관절염이 상당히 진행된 상태에서도 조금만 더 참아보겠다며 치료 시기를 미루는 환자들이 의외로 많다”며 “하지만 통증으로 인해 일상생활이 제한되고 외출이나 사회 활동까지 어려워지는 단계라면 적극적인 치료 방법을 검토할 필요가 있다”고 말했다.

최 대표원장에 따르면 치료는 질환의 진행 정도에 따라 단계적으로 접근한다. 초기에는 체중 관리와 근력 강화 운동, 약물 치료, 물리치료, 주사 치료 등을 통해 통증을 완화하고 관절 기능을 유지하는 방식이 활용된다. 그러나 관절 연골이 상당 부분 손상되고 엑스레이상 관절 간격이 거의 보이지 않는 말기 단계에 이르면 이러한 보존적 치료만으로는 충분한 효과를 기대하기 어려울 수 있다.

최 원장은 “관절이 심하게 마모된 상태에서는 통증을 줄이고 보행 기능을 회복하기 위한 수술적 치료가 하나의 대안이 될 수 있다”며 “인공관절 수술은 단순히 망가진 관절을 교체하는 기술적인 처치가 아니라 환자가 다시 편안하게 걷고 일상생활을 이어갈 수 있도록 돕는 치료 과정”이라고 말했다.

수술을 고려하는 단계라면 의료진의 경험과 정밀한 수술 계획이 무엇보다 중요하다. 인공관절은 환자의 체형과 다리 정렬 축에 맞춰 정확하게 삽입돼야 하며, 작은 각도 차이나 위치 오차도 수술 후 보행감이나 관절 사용에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 풍부한 수술 경험을 가진 의료진은 환자 개개인의 관절 구조와 연골 마모 상태, 다리 축 정렬 등을 면밀히 분석해 맞춤형 수술 계획을 세운다.

최덕현 대표원장은 “무릎 통증을 단순히 나이가 들어 겪는 자연스러운 현상으로 여기고 참고 지내는 경우가 많다”며 “통증 때문에 걷는 즐거움을 포기하지 말고 전문의와 상담을 통해 현재 관절 상태를 정확히 확인하고 적절한 치료 방법을 선택하는 것이 중요하다”고 말했다.