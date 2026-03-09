-하이엔드 아파트, 검암역 로열파크씨티 1단지 2,379세대 중 리미티드 197세대 분양

-청약통장 없이 전국에서 누구나 청약 가능, 청약 접수 3월 19일 하루 진행

-전용 59㎡ 4억대, 84㎡ 5억대, 인근 신규 분양가 대비 2억 시세차익 확보

-현 정부 주택 공급 확대 기조에 발맞춰 주택 공급에 힘 보태, 홍보관 3월 10일 오픈

국내 3대 시행사 DK아시아는 대한민국 첫 번째 프리미엄 리조트 도시 검암역 로열파크씨티 푸르지오 가운데 1단지(2,379세대) 리미티드 197세대를 분양한다고 밝혔다. 2020년 분양 당시 총 8만7,000건이 넘는 청약이 몰리며 인천 최고 경쟁률인 94대 1을 기록한 검암역 로열파크씨티 푸르지오는 국내 최초 5세대 하이엔드 아파트로 6성급 호텔·리조트 수준의 프리미엄 주거 서비스를 운영 및 제공하고 있다. 검증된 탁월한 상품성과 압도적인 주거 환경을 갖춘 수도권 하이엔드 랜드마크 단지인 만큼, 올봄 내 집 마련을 계획 중인 수요자들의 높은 관심이 집중될 것으로 기대된다.

타입별 분양 가구 수는 ▲59㎡A 81세대 ▲59㎡B 15세대 ▲74㎡B 14세대 ▲84㎡A 63세대 ▲84㎡B 19세대 ▲152㎡ 5세대다.

이번 공급에서 가장 큰 특징은 인근 지역 대비 파격적으로 책정된 분양가다. 3.3㎡당 평균 분양가는 1,800만원대로, 최근 인천 지역 신규 분양 단지들이 3.3㎡당 2,600만~2,800만원대에 공급되는 것을 고려하면 계약과 동시에 상당한 시세차익을 기대할 수 있다. 또한 공사를 모두 마친 뒤 분양하는 선시공 후분양 방식인 만큼 계약 후 즉시 입주가 가능하다는 점도 큰 장점이다.

전용면적별 분양가는 59㎡는 4억원대, 84㎡는 5억원대다. 2026년 2월 분양한 ‘포레나더샵인천시청역’ 전용 59㎡는 7억4,440만원으로 분양했으며 ‘검단신도시 우미린더시그니처’ 전용 84㎡는 같은 시기 8억500만원에 거래된 것을 고려했을 때 최소 2억원의 시세차익이 가능하다. 인근 청라의 경우 주거형 오피스텔인 ‘청라 피크원 푸르지오’ 전용 119㎡ 분양가는 10억원 이상이다.

청약 문턱도 대폭 낮췄다. 입주자 모집공고일 기준 국내에 거주하는 만 19세 이상이면 청약통장 없이 전국에서 누구나 신청할 수 있으며 오는 3월 19일(목) 하루 동안 접수할 수 있다. 당첨자 발표는 3월 20일(금), 계약 체결은 3월 21일(토)부터 23(월)까지 3일간 진행된다.

오는 3월 10일(화) 홍보관(인천 서구 한들로 33)은 오픈 예정이며 6성급 호텔 수준의 수영장과 골프연습장, 피트니스센터 등 하이엔드 커뮤니티 시설 투어는 물론 ‘로열 트레인’을 통한 조경 투어 프로그램도 운영한다. 여기에 실제 세대를 살펴볼 수 있도록 타입별 샘플 하우스도 운영 해 예비 청약자들은 단지 외부는 물론 세대까지 꼼꼼히 살펴보고 청약할 수 있도록 했다. 입주 지정기간은 2026년 11월 30일까지로 기존 주택 처분 및 자금 마련에 충분한 시간을 확보할 수 있다. 특히 이번 리미티드 197세대 계약자에 한해 국내 최대 규모 55인승(66ft) 파워 카타마란 요트를 3년간 무상 이용할 수 있는 프리미엄 탑승 혜택을 제공한다.

한편 이번 공급은 최근 정부가 주택 공급 확대 기조를 강화하고 있는 가운데 DK아시아가 이에 적극적으로 동참하고자 해당 물량을 시장에 내놓게 됐다. 분양가 역시 주거 안정을 위한 정부 기조에 발맞춰 실수요자의 부담을 줄이는 데 초점을 맞춰 인천 일대 최근 분양가 및 시세보다 합리적인 수준으로 책정했다.