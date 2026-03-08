현대차그룹 공식 팟캐스트 채널서 인터뷰 AI 기반 거대주행모델과 가드레일 기술 결합 범용적 자율주행 개발 전략 수립 우버 파트너십, 13만회 이상 주행 서비스 경험 축적 “1% 예외 상황이 안전한 자율주행 개발 핵심” “자율주행 개발 최우선 원칙은 ‘승객의 안전’”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹 자율주행 합작법인 모셔널의 최고경영자(CEO) 로라 메이저가 “연내 무인 로보택시 상용화 준비가 성공적으로 진행되고 있다”며 미래 시장 선점 의지를 드러냈다.

8일 현대차그룹에 따르면 메이저 CEO는 그룹 공식 팟캐스트 채널 ‘현대진행형’에 출연, 모셔널의 자율주행기술 비전을 공유하며 이같이 밝혔다.

‘현대진행형’은 모빌리티 기술을 깊이 있게 다루는 지식 콘텐츠로 지금까지 총 13개의 에피소드가 공개됐고, 이번이 14번째 에피소드다. 주로 업계 전문가들이 주제에 맞춰 패널로 참여하지만, 현대차그룹 고위 임원이 직접 소통에 참여한 것은 이번이 처음이다.

먼저 메이저 CEO는 올해 말 무인 로보택시 서비스 상용화 계획과 함께 자율주행 기술 고도화 과정, 생성형 인공지능(AI) 기반 거대 주행 모델(LDM) 도입 등 자율주행 기술 개발의 방향성을 제시했다.

메이저 CEO는 “2024년 모셔널의 자율주행 시스템 구조를 AI 중심으로 재설계하고, 거대 주행 모델로 전환한 결정을 자율주행 기술 개발의 중요한 전환점이었다”며 “실제로 시스템 구조를 변경하는 작업은 기존 기술을 개선하는 작업 대비 많은 리스크를 동반하지만, 이를 성공적으로 적용해 한 단계 도약할 수 있었다”고 강조했다.

결론적으로 자율주행 시스템 구조의 전환은 주행 품질 향상뿐 아니라 복잡한 도시 환경에서의 대응 능력, 글로벌 확장성, 운영 비용 측면까지 모두 혁신적으로 변화시키는 계기를 마련했다는 게 그의 설명이다.

아울러 메이저 CEO는 모셔널의 자율주행 개발 최우선 원칙으로 ‘승객의 안전’을 꼽았다. 그는 “모셔널은 거대 주행 모델을 활용한 엔드투엔드(E2E) 방식을 주행의 90% 이상을 차지하는 일반적인 주행 상황에 적용하고, 돌발상황 등 1%에 해당하는 엣지케이스에는 오랜 기간 검증해 온 안전 가드레일 방식을 도입했다”고 설명했다. 가드레일 방식은 자율주행 시스템이 잘못된 판단을 내리지 않도록 우선적으로 적용하는 안전 방어막 체제다.

그러면서 “예외적인 상황에서 발생하는 1%의 엣지케이스가 자율주행 차량의 성능을 개선하기 위한 핵심 학습 포인트”라고 강조했다.

실패 경험을 어떻게 개선해 가는지에 대한 질문에 관해서는 “‘빠르게 실패하자’가 회사의 신조다. 문제를 신속히 발견할수록 해결도 빠르고, 빠르게 배울 수 있다는 의미”라고 밝혔다.

메이저 CEO는 또 라스베이거스와 피츠버그에서 테스트를 진행하고 다양한 데이터를 수집하게 된 배경에 관해 “전략적으로 환경이 다른 두 도시를 선정했다”고 설명했다.

실제로 라스베이거스는 현대적 도시 구조와 넓은 도로, 일정 패턴의 보행 흐름 등 계획된 도시의 특징을 갖고 있으며, 반대로 피츠버그는 좁고 굽은 도로, 불규칙한 교차로, 다리와 터널이 많은 지형 등 오래된 도시의 모습을 하고 있다. 그는 “상반된 환경에서의 테스트를 통해 전 세계 어떤 도시에서도 적용 가능한 범용적인 자율주행 시스템을 개발할 수 있다”고 부연했다.

특히, 이날 인터뷰에서 메이저 CEO는 모셔널의 상용화 경쟁력에 관해서도 언급했다. 그는 “그동안 모셔널은 우버와 리프트 등과 파트너십을 체결하고, 다양한 파일럿 프로그램을 운영해 왔다”며 “이를 통해 수집된 13만회 이상의 주행 서비스 제공 경험이 바로 그 경쟁력의 원천”이라고 말했다.

그러면서 “이러한 파트너십 운영으로 모셔널은 승객이 차량 안에서 어떤 정보를 원하는지, 차량 디스플레이와 휴대폰 중 어떤 화면을 더 이용하는지, 어떤 기능을 얼마나 활용하는지, 경로 변경이나 중도 하차 등은 시스템 내에 어떻게 구현해야 하는지 등 승객의 니즈에 대한 많은 인사이트를 습득하고, 실제 해결책을 구현해 왔다”고 설명했다.

메이저 CEO는 “올해 말 무인 자율주행 서비스 출시를 위해 지속해서 개선하고 있으며, 상용화에 앞서 승객 경험 전반을 고도화하는 것은 중요한 가치가 있다”고 강조했다.

한펀, 2026년 북미 유력 전문지 모터트렌드가 선정한 소프트웨어 중심의 자동차(SDV) 혁신 리더상을 수상한 바 있는 메이저 CEO는 이번 인터뷰에서 평소 하루 일과나 K-드라마 시청 경험 등 소탈한 일상을 전해 눈길을 끌었다.