AI·데이터센터 수요 대응…‘피지컬 AI’ 반도체 집중 육성 연구개발 거점 구축·공장 투자 지원대…라피더스 2나노 양산 추진

[헤럴드경제=이정환 기자] 일본 정부가 인공지능(AI) 시대 반도체 패권 경쟁에 대응하기 위해 2040년 자국 내 반도체 생산 매출을 40조엔(약 376조원) 규모로 확대하는 장기 전략을 추진한다.

8일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 정부는 오는 10일 열리는 일본성장전략회의에서 공개할 ‘위기관리·성장투자’ 일정표 초안에 이러한 목표를 담을 예정이다.

일본 내 반도체 관련 매출은 2020년 기준 5조엔(약 47조원) 수준이다. 일본 정부는 앞서 2030년까지 이를 15조엔(약 141조원) 이상으로 확대한다는 목표를 제시했으며, 이번에는 2040년까지 40조엔 규모로 키우는 중장기 비전을 추가로 제시할 계획이다.

특히 일본은 인공지능이 로봇과 기계를 직접 제어하는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 분야에 필요한 반도체를 전략 산업으로 육성한다는 방침이다. 일본은 이 분야에서 강점을 보유하고 있으며 2040년에도 세계 시장 점유율을 미국·중국과 비슷한 수준인 30% 이상으로 유지하는 것을 목표로 하고 있다.

정부는 최첨단 반도체 연구개발(R&D)과 설계 거점 구축도 추진할 계획이다. 자율주행차 등에 사용되는 반도체를 저렴하게 공급하는 방안도 검토 중이며, 반도체 공장 신설과 증설을 위한 산업용지 확보 지원, 전력·인프라 정비 등도 일정표 초안에 포함될 것으로 전해졌다.

닛케이는 “다카이치 사나에 정권이 2040년을 목표로 한 반도체 정책 패키지를 제시해 기업들이 중장기 투자 계획을 세우기 쉽게 하려는 것”이라고 설명했다.

현재 일본 정부와 기업이 공동 출자한 반도체 기업 라피더스(Rapidus)는 내년 10월 이후 2나노미터(㎚) 공정 제품 양산을 목표로 하고 있다. 또 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC는 규슈 구마모토현 공장 증설을 추진 중이다.

앞서 일본 정부는 2024년 11월 AI·반도체 산업 기반 강화를 위한 계획을 수립하고 향후 7년간 10조엔(약 94조원) 이상을 지원하기로 결정한 바 있다.

한편 일본 정부는 ‘위기관리·성장투자’ 대상으로 지정한 17개 전략 분야를 세분화해 총 61개 제품·기술을 선정할 계획이다. 피지컬 AI와 반도체를 비롯해 영구자석, 게임, 암모니아·수소 연료 기반 차세대 조선 등 27개 분야는 우선적으로 육성 대상에 포함될 전망이다.

이 밖에도 양자컴퓨터, 핵융합 발전, 해양 무인기 등 미래 기술 분야 역시 일본 정부가 전략적으로 투자할 영역으로 거론되고 있다.