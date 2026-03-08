국내외 ESS 사이트 빅데이터 기반 배터리 ‘건강’ 진단 및 이상 예측 “‘SBI’로 글로벌 시장 선도할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 삼성SDI는 오는 11일부터 서울 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2026’에서 에너지저장장치(ESS)용 화재 예방 소프트웨어인 ‘삼성 배터리 인텔리전스(SBI)’를 처음으로 공개한다고 8일 밝혔다.

SBI는 인공지능(AI)을 기반으로 배터리의 상태, 이상 징후 등 전반적인 배터리 ‘건강’을 진단하고, 문제 발생 가능성을 사전에 탐지 및 예측하는 최첨단 프로그램이다.

SBI는 삼성SDI가 국내외 1400개 이상의 ESS 사이트를 실시간 모니터링하며 축적해 온 방대한 양의 데이터를 학습하고, 독자적인 알고리즘으로 배터리 수명, 출력 등을 정밀 분석하는 기술이다.

단순히 분석 데이터를 산출하는 수준을 넘어 자체 개발 ‘상태 진단 지표’를 바탕으로 노화 속도의 편차, 출력 과정의 안정성 등 실질적인 운영 품질까지 정량적으로 평가하는 것이 특징이다.

이를 통해 잠재적 이상 셀을 식별하고, 이상 징후 예측 결과가 포함된 배터리 건강 전반에 대한 ‘종합 의견’을 제공한다.

결과적으로 고객은 잠재적 사고를 미연에 방지함은 물론, 배터리 상태를 최적으로 관리함으로써 배터리 운영·유지보수 비용을 획기적으로 절감할 수 있다.

최근 글로벌 에너지 시장에서 ESS 안전성에 대한 기준이 한층 강화되는 가운데, 삼성SDI는 대표 하드웨어 안전 기술인 ‘모듈 내장형 직분사(EDI)’, ‘No TP(No Thermal Propagation)’에 지능형 안전 시스템인 ‘SBI’을 더해 차원이 다른 ESS용 배터리 안전 관리 표준을 제시할 방침이다.

삼성SDI는 오는 10월 국내 중앙계약시장에 공급되는 ‘삼성 배터리 박스(SBB) 1.5’ 제품에 SBI를 우선 도입하고, 이후 SBB 전 제품군으로 확대 전개해 제품 경쟁력을 강화할 계획이다. 아울러 이미 운영 중인 모델들에도 SBI 솔루션을 적용할 수 있도록 지원할 예정이다.

삼성SDI 관계자는 “SBI는 국내외 수많은 현장에서 수집한 실전 데이터와 삼성SDI의 AI 기술이 결합된 결정체”라며 “앞으로도 차별화된 기술력을 바탕으로 고객에게 가장 안전하고 경제적인 에너지 설루션을 제공해 글로벌 ESS용 배터리 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.