하루 평균 828.5건…1·2월과 비교땐 4~6배 달해 VI 발동 횟수 상위종목은 ETN·방위산업·레버리지

[헤럴드경제=이정환 기자] 중동 사태 영향으로 최근 나흘간(3∼6일) 변동성완화장치(VI)가 유가증권시장에서만 3000번 이상 발동됐던 것으로 나타났다. VI는 개별 종목의 주가가 갑자기 급등락할 때 일시적으로 거래를 멈추는 장치다.

8일 한국거래소 정보 데이터시스템에 따르면 이 기간 유가증권시장에서 발동된 VI는 3314건으로 집계됐다. 하루 평균 828.5건 VI가 발동된 셈이다.

이는 주식과 수익증권, 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN)을 포함한 수치다.

지난 1월과 2월 유가증권시장에서 VI 발동 횟수가 1거래일 평균 각각 134.3건과 183.4건이었던 것과 비교하면 4∼6배에 달하는 수준이다.

이 중에서도 VI가 가장 자주 발동한 종목은 ‘N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN’으로, 이 기간 총 83회의 VI가 발동했다.

해당 ETN은 ‘iSelect 방위산업 Top5 TR 월간 레버리지 지수’를 2배수로 추종한다.

중동 사태로 군사적 긴장이 이어지는 가운데 방산업 관련 테마로 단기적인 수익을 목표로 하는 거래가 몰리며 변동성이 확대된 것으로 풀이된다.

이어 ‘N2 방위산업 Top5 ETN’(42건), ‘키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN’(35건). ‘N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN’(33건), ‘한투 인버스 2X 코스닥150선물 ETN’(31건), ‘하나 레버리지 K방산TOP10 ETN’(27건) 등이 뒤따랐다.

같은 기간 코스닥시장에서 발동된 VI는 3294건으로 집계됐다.

이번 주 국내 증시에서는 VI와 더불어 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)와 서킷 브레이커(circuit breaker·주가 급등락시 20분간 주식 매매 중단)도 발동됐다.

해당 기간 코스피에 대한 매수 사이드카는 1회, 매도 사이드카는 2회 발동했다. 코스닥시장에서는 매수와 매도 사이드카가 각각 2회와 1회 발동했다.

매도세가 급격히 확대된 지난 4일에는 1단계 서킷브레이커가 양 시장에 각 1회 발동됐다.

전문가들은 변동성이 커진 국면에서 레버리지 투자에 유의해야 한다고 지적했다.

김영환 NH투자증권 연구원은 “시장 변동성이 컸다는 것은 앞으로도 클 수 있다는 뜻”이라며 “이런 상황에서는 레버리지·인버스 ETF상품이나 신용매매, 미수거래 등 가진 돈 이상을 활용한 투자 시 (손해를) 버티기가 어려워질 수 있다”고 강조했다.