“국민 열망·당 의원 의지 강해…의견수렴하겠다” “檢 ‘조작기소’ 사법내란…국정조사 등 뿌리뽑겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 범여권에서 제기되는 조희대 대법원장 탄핵 주장에 관해 “당 지도부 공식 의견은 아니다”라면서도 “국민의 그런 열망이 있고 우리 당 소속 국회의원들의 의지가 강한 만큼 앞으로 의원총회를 통해서 의견을 잘 수렴하고 모아보도록 하겠다”고 말했다.

정 대표는 6일 전남 영광종합터미널에서 기자들과 만나 “이런 탄핵 추진 움직임에 앞서 조 대법원장이 일말의 양심이 있다면 스스로 거취를 빨리 표명하는 게 좋을 것 같다”며 이같이 말했다.

지난 4일 민형배·서영교·전현희·김병주·이성윤·조계원 민주당 의원, 박은정·강경숙·백선희· 조국혁신당 의원, 최혁진 무소속 의원은 국회 의원회관에서 ‘조희대 탄핵의 필요성과 시급성’ 공청회를 열었다. 이어 최 의원은 조 대법원장에 대한 탄핵소추안 발의를 위한 의원 서명 운동에 돌입한 것으로 알려졌다. 탄핵소추안은 재적의원 3분의 1 이상의 서명이 있어야 발의할 수 있다.

민주당은 이재명 대통령 사건 ‘조작기소’ 국정조사 추진에도 속도를 내고 있다. 정 대표는 이날 전남 영광 현장최고위원회의에서 “검찰의 조작 기소는 민주주의를 흔드는 사법 내란”이라며 “민주주의를 바로 세우기 위해서라도 민주당은 반드시 국정조사, 특검 등 할 수 있는 모든 수단을 총동원해서 뿌리 뽑겠다”고 강조했다.

한병도 원내대표는 “제가 위원장을 맡은 윤석열정권 조작기소-공소취소를 위한 국정조사추진위원회도 열심히 뛰고 있다. 한치의 빈틈도 없이 국정조사 계획서를 준비해서 12일 본회의에 보고하겠다”며 “국정조사를 통해 대장동-위례사건, 쌍방울 대북송금사건, 서해 공무원 피격사건 등 정치검찰의 대표적인 조작기소의 진상을 철저히 규명하겠다”고 말했다.