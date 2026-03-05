“서울역~당정역 32km, 반드시 대상노선 포함돼야” 철도 단절 해소... G밸리와 배후 주거지역 연결 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 3월 4일 용산역 ITX회의실에 수도권 7개 기초지방자치 단체가 모여 경부선 철도 지하화 종합계획의 조속한 발표와 대상 노선 반영을 정부에 촉구했다고 밝혔다.

행사에는 유성훈 금천구청장을 비롯해 박희영 협의회장(용산구청장), 최호권 영등포구청장, 최대호 안양시장, 하은호 군포시장, 사창훈 동작구 부구청장, 최원석 구로구 부구청장과 관계자 등 60여 명이 참석했다. 참석자들은 공동성명서를 발표하고 경부선 서울역~당정역 구간을 철도 지하화 대상 노선에 포함해 줄 것을 정부에 공식 요청했다.

공동성명서에는 국토교통부의 철도지하화 종합계획 발표가 지연되고 있는 데 대한 유감과 함께, 경부선 서울역~당정역 32㎞ 구간을 지하화 대상노선에 반드시 반영해야 한다는 요구가 담겼다.

이날 유성훈 금천구청장은 가산디지털단지역의 혼잡한 출근 시간 유동 인구와 G밸리 산업단지에 약 1만 4천여 명의 근로자가 근무하고 있는 점을 언급하며, 지역 교통 여건 개선의 필요성을 강조했다.

또, 철도 지화하가 추진되면 철도로 단절돼 있던 G밸리 산업단지와 배후 주거지역, 상업지역을 하나의 생활권으로 연결하는 동서 간 도시 구조 재편이 가능해 다양한 경제적 파급 효과가 기대된다고 설명했다.

국토교통부는 2025년 말까지 대상노선을 포함한 철도지하화 종합계획을 발표하겠다고 밝혔으나 2026년 현재까지 구체적인 일정이나 내용은 공개되지 않았다. 이로 인해 경부선 일대 지역 주민들 사이에서는 사업 무산이나 대상노선 제외에 대한 우려가 확산되고 있다.

경부선 서울역~당정역 구간은 총 연장 32km로, 수도권 핵심 철도축에 해당된다. 해당 구간을 지하화 할 경우 상부에는 대규모 녹지와 도시개발 공간을 조성할 수 있어 주택 공급과 도시공간 재편, 지역경제 활성화 등 다양한 효과가 기대된다.

유성훈 금천구청장은 “경부선 지하화는 오랜 기간 철도로 인한 소음과 단절을 감내해 온 주민들의 삶을 회복하기 위한 중요한 사업”이라며 “7개 지자체와 함께 철도지하화 종합계획의 조속한 발표와 경부선 구간의 대상 노선 반영을 지속적으로 촉구하겠다”고 말했다.