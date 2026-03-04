디지털자산 TF·금융위 상한선 합의 코인원·코빗·고팍스 등은 6년 뒤 시행령 통해 34%까지 예외 적용키로

[헤럴드경제=유동현 기자] 디지털자산 거래소 대주주 지분 제한을 두고 정부와 국회에서 상한선을 20%로 합의했다. 유예기간을 법 시행 후 3년으로 설정해 당장 업비트와 빗썸 등은 3년 뒤 20% 규정을 적용받게 된다.

4일 헤럴드경제 취재를 종합하면 더불어민주당 디지털자산 태스크포스는(TF)는 전날 금융위원회와 디지털자산 핵심 쟁점인 거래소 대주주 지분 제한 상한선을 논의한 것으로 파악됐다. 이 자리에서는 대주주 지분제한 상한을 20%로 두되, 시행령을 통해 금융위원회가 정하는 예외에 따라서는 34%까지 허용하기로 TF와 금융위는 합의한 것으로 전해졌다.

대주주 지분 제한 시행 시기는 법 시행 후 3년으로 유예 기간을 뒀다. 합산 시장 점유율이 90% 안팎을 기록하고 있는 업비트와 빗썸 우선 적용 받는다. 코인원, 코빗, 고팍스 등 시장 점유율이 낮은 거래소의 경우 추가로 유예기간 3년을 둘 수 있게 차등해 이들 거래소는 법 시행 후 6년간 유예기간을 확보했다.

더불어민주당 정책위원회는 5일 오전 금융위원회와 비공개 당정협의회를 거친 뒤 이 같은 내용을 골자로 합의할 것으로 예상된다.