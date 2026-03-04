저축은행업권 최초 ‘선불충전금 이자 지급’

[헤럴드경제=정호원 기자] OK금융그룹의 주력 계열사인 OK저축은행이 통합 결제 비즈니스 전문기업 다날과 손잡고 수시입출금통장인 ‘OKx다날다모음통장’을 출시했다고 4일 밝혔다.

이번 상품은 금융위원회 혁신금융서비스로 지정된 상품이다. 저축은행권 최초로 ‘선불충전금에 이자를 제공하는 예금 기능’을 구현했다.

‘OKx다날다모음통장’은 다날의 간편결제 앱인 ‘다모음’과 연동해 선불충전금(다모음캐시)에 이자를 적용하는 구조다. 이용자가 다모음 앱 내 비대면 계좌개설 서비스를 통해 통장을 만든 뒤, 다모음캐시를 보관하면 하루만 맡겨도 약정 이자를 받을 수 있다.

결제 플랫폼과 예금 기능을 결합한 ‘임베디드 금융(Embedded Finance)’ 형태를 취함으로써, 고객은 결제 편의성은 물론 단기 자금 운용의 효율성까지 챙길 수 있게 됐다.

기본 금리는 예치 금액에 따라 차등 적용되는데, 50만원 이하분은 연 5.0%(세전)를 제공한다. 여기에 마케팅 동의 우대금리(연 0.2%p)와 다모음 앱 내 계좌 등록 우대금리(연 1.8%p)를 모두 더하면, 50만원 이하분에 대해 최고 연 7.0%(세전)의 고금리 혜택을 누릴 수 있다.

가입 대상은 OK저축은행 보통예금을 보유하지 않은 개인 고객이며 가입 금액 제한은 없다. 단, 다날 앱을 통해서만 가입할 수 있다.

OK저축은행 관계자는 “OKx다날다모음통장은 결제 플랫폼 이용 고객의 자금 흐름에 맞춰 실질적인 혜택을 제공하는 생활 밀착형 금융상품으로, 저축은행 수시입출금통장으로 임베디드 금융을 구현했다는 점에서 차별성을 갖는다”라며 “앞으로도 OK저축은행은 핀테크, 결제 플랫폼 등 다양한 기관과 금융 협업을 확대해 고객 편의성을 높여나갈 계획”이라고 밝혔다.