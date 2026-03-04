- 충남도, 지난해 관광객 4005만 명…시군 맞춤 친절 교육 등 서비스 고도화 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 사상 처음으로 연간 관광객 4000만 명을 돌파하며 대한민국 대표 관광지로 도약했다.

도는 이 같은 상승세를 이어가고자 외식·숙박업 종사자 대상 친절 서비스 교육을 본격 추진해 관광 수용 태세를 한층 강화한다고 4일 밝혔다.

한국문화관광연구원의 주요 관광지점 등 도내 거점별 관광지의 관광객 수 합계가 4005만 8441명으로 집계돼 충남 관광 역사상 처음으로 관광객 수 4000만 명을 돌파했다.

또 한국관광데이터랩 집계를 보면, 지난해 충남 외지인 방문객 수는 1억 7540만 3843명을 기록해 전년 대비 993만 명(6%) 증가하는 뚜렷한 성장세를 보였다.

도는 이러한 성과를 일회성에 그치지 않고 지속 가능한 관광 경쟁력으로 연결하기 위해 ‘2025∼2026 충남 방문의 해’ 2차년도 핵심 과제로 ‘관광 서비스 품질 고도화’를 추진한다.

우선 도는 4일 공주문예회관에서 외식업 종사자 500여 명을 대상으로 한 친절 교육을 시작으로 한국외식업중앙회 및 대한숙박업중앙회 충남도지부와 협력해 도내 15개 시군을 순회하며 맞춤형 교육을 추진한다.

이번 교육은 2026 태안국제원예치유박람회, 2027 충청 유니버시아드대회 등 대형 국제 행사를 앞두고 관광객 접점인 외식·숙박업소의 서비스 경쟁력을 높이기 위해 마련했으며, 시군별 관광 여건과 방문객 특성을 반영해 실무 중심의 현장 맞춤형으로 운영한다.

외식업 분야는 ▷환대 이미지 제고를 위한 표정 및 인사법 ▷상황별 응대 요령 등 현장에서 즉시 적용 가능한 내용으로 구성했으며, 숙박업 분야는 ▷청결 관리 표준화 ▷디지털 예약 응대 매너 ▷가격 사전신고제 준수 등 체류 만족도를 높이는 전문 교육으로 진행한다.

특히 교육 이수 업소에는 ‘친절 인증 스티커’를 배부해 자발적인 서비스 개선을 유도하고 관광객이 신뢰할 수 있는 업소 환경을 조성할 방침이다.

아울러 도는 시군과의 협업으로 관광 불편 신고 대응체계를 촘촘히 구축해 관광객 불편을 신속히 해소하는 등 ‘관광 불편 제로(Zero)’ 실현에도 행정력을 집중한다.

조일교 도 문화체육관광국장은 “관광객 4000만 명 돌파는 충남 관광의 저력을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “이 흐름을 지속하기 위해 관광 현장의 서비스 품질을 국제적 수준으로 끌어올리고 세밀한 관광 수용 태세 관리를 통해 ‘다시 찾고 싶은 고품격 충남’을 만들어 갈 것”이라고 말했다.