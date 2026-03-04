박준희 관악구청장 등 4개 지자체장 국토부 방문…신천신림선의 국가철도망 계획 반영 건의 수도권 서남부선 광역철도 민자사업과 병행 추진 통한 신천신림선 신속 추진 지원 요청 신천신림선 사전타당성 조사 경제성(B/C) 1.15 확보…난곡 등 신림권역 주민 교통 불편 해소 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 금천구· 시흥시·광명시와 함께 ‘신천신림선’의 국가 철도망 구축 계획 반영과 수도권 서남부선 민간투자사업의 조속한 추진을 통해 지역 주민의 교통 불편 해소에 나섰다.

지난 3일 박준희 관악구청장은 유성훈 금천구청장, 시흥시장, 광명시장과 함께 국토부를 방문해 4개 지자체장이 공동 서명한 ‘신천신림선 제5차 국가철도망 구축계획 반영 및 조기 추진 촉구 공동 건의문’을 전달했다.

이날 실시된 면담에서 박 구청장을 비롯한 4개 지자체장은 수도권 서남부권 교통 인프라 확충을 통한 주민 이동 편의 개선의 필요성을 강조했다. 이후 제5차 국가철도망 계획에 신천신림선을 신규 사업으로 반영해 노선 건설을 추진해 줄 것을 다시 한번 건의했다.

아울러 ‘수도권 서남부선 광역철도 민자사업’과 국가철도망 구축계획의 병행 추진을 통해 신천신림선 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 적극적인 지원을 요청했다.

‘신천신림선’은 시흥 신천역에서 광명 하안동을 거쳐 서울 독산과 신림지역으로 연결되는 노선으로, 사전타당성 조사 결괏값이 1.15로 경제성이 높은 것으로 나타났다. 수도권 서남부선은 제2경인선-신구로선을 본선으로, 신천~하안~신림선을 지선으로 연결하는 방식이다.

해당 노선이 개통되면 수도권 서남부 지역 주민의 서울 접근성을 획기적으로 개선할 핵심 광역 철도망이 될 예정이다.

아울러 도시철도 서비스 소외지역인 난곡 등 신림 권역 주민의 교통 불편을 해소하고, 서울 서남부권 환승 체계를 강화할 것으로 구는 기대한다.

박준희 구청장은 “관악구를 비롯한 수도권 서남부 주민 모두의 교통 여건 개선과 지역 균형 발전을 위해 신천신림선의 빠른 개통이 필수적”이라며 “국가철도망 구축계획 반영과 수도권 서남부선 민자사업이 차질 없이 병행 추진될 수 있도록 구 차원에서 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.