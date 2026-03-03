대한항공 등 인천발 중동 노선 결항

[헤럴드경제=권제인 기자] 국토교통부는 3일 ‘중동 상황 관련 항공 분야 대응반’ 회의를 열어 악화하는 중동 정세와 관련해 대응 방안을 점검했다고 밝혔다.

국토부에 따르면 이날 오후 5시 기준 중동 지역의 이스라엘, 이란, 이라크, 바레인, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 요르단 등 9개 국가에서 공역을 전부 또는 일부 통제하고 있다.공역 통제 범위와 기간 등은 수시로 변경돼 항공기 운항 여건에 불확실성이 지속되고 있다.

이에 따라 한국 항공사 중 유일하게 중동 직항 노선을 취항 중인 대한항공은 인천~두바이 노선(주 7회)를 결항하고 있다. 에미레이트항공(UAE)의 인천~두바이 노선(주 10회), 에티하드항공(UAE)의 인천∼아부다비 노선(주 11회), 카타르항공(카타르)의 인천∼도하 노선(주 8회)이 결항하고 있다.

대한항공은 두바이 노선을 오는 8일까지 결항하기로 했고, 추가 연장 여부는 현지 여건 등에 따라 오는 6일 오후 다시 결정할 예정이다.

다른 중동 항공사는 유럽 등 일부 노선 운항은 재개했으나 아직 명확한 방침을 내놓지 않은 상황이어서 항공편을 이용하려는 경우 항공사의 안내를 확인할 필요가 있다.

국토부는 중동 상황이 발생한 지난달 28일 대응반을 구성했으며, 중동 공역 상황과 공항 운영 상황을 지속해 모니터링하면서 국적 항공사에 공문을 보내 철저한 운항 안전 관리를 지시했다고 밝혔다. 또한, 지연 및 결항 등 항공편 일정 변동 시에는 승객들에게 신속·정확하게 정보를 제공하고 적극적인 소비자 보호 및 피해구제 조치를 이행토록 지시했다.

주종완 항공정책실장은 “현재 중동 지역에서 체류하고 있는 우리 국민이 안전하게 국내로 입국할 수 있도록 해외 항공 당국, 관계 부처 등과 적극 협력해 나갈 계획”이라고 밝혔다.