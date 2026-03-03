스트로크게인드 스토리텔링 등 6개 AI 심층 분석 항목 추가

[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 AI 기반 심층 분석을 도입한 ‘2025 KLPGA 선수 데이터 리포트’를 냈다고 3일 밝혔다.

KLPGA는 공식 기록 파트너 ㈜CNPS(대표 최형석)를 통해 2019년 6월부터 위치 기반 거리 데이터를 수집해왔다. 2020시즌부터 선수들의 경기력 향상을 위해 리포트를 매년 제공하고 있다.

이번 리포트에는 72만 건 이상의 RTK GPS 고정밀 데이터에 AI 기반 심층 분석 기능을 결합해 ▷스트로크게인드(선수의 모든 샷을 전체 평균으로 도출해 샷별 득실을 수치로 비교) 스토리텔링 분석 ▷개선 영역 예측 분석 ▷순위대별 맞춤 비교 분석 ▷표준편차 기반 기복 정밀 진단 분석 ▷성적 연동 균형-불균형 분석 ▷환경별 적응도 분석 등 6대 AI 심층 분석 항목이 추가됐다. 이를 통해 기존의 단순 통계 및 순위 나열 방식에서 벗어나 인과 관계 기반의 스토리텔링 분석으로 고도화돼 리포트의 전문성과 실효성을 강화했다는 평가다.

영역별 세부 분석도 고도화됐다. 티샷, 어프로치, 그린주변, 퍼트 영역에서 거리별 페어웨이 안착률, 거리별 정확도 세분화, 다양한 라이별 스크램블링, 거리별 1퍼트 성공률 등 리포트의 기본 통계에 더해 세부 분석이 추가됐다.

KLPGA 김상열 회장은 “AI 시대가 도래한 만큼 이번 데이터 리포트에 AI를 접목하기 위해 심혈을 기울였는데 기대한 성과가 나온 것 같아 뜻깊다”며 “앞으로도 KLPGA는 선수들의 경기력 향상을 위한 데이터 사업 발전은 물론, 골프 팬·스폰서·미디어 등 모든 관계자가 함께 즐길 수 있는 기록 데이터를 구축하고, 다양한 분야에 AI를 도입해 선진 기술을 선도하는 투어로 도약하겠다”고 전했다.

KLPGA는 40년이 넘는 역사와 기록을 담은 ‘KLPGA 데이터센터’와 미디어 전용 채널 ‘KLPGA 미디어채널’을 개발·운영 중이다.