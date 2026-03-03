[헤럴드경제=임세준 기자] 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 3일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마려된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 소감을 밝히고 있다.


jun@heraldcorp.com