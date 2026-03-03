7개월 미국 훈련…2연패 탈출할까 무에타이 타격가 볼라뇨스가 상대

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘코리안 타이거’ 이정영(30)이 부상 입은 유주상을 대신해 이번 주말 옥타곤에 오른다. 이정영은 ‘드림 킬러’ 가스톤 볼라뇨스(33·페루)를 상대로 2연패 탈출을 노린다.

‘로드투UFC’(ROAD TO UFC) 시즌1 페더급(65.8㎏) 우승자 이정영(11승 3패)은 오는 8일(이하 한국 시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 열리는 ‘UFC 326: 할로웨이 vs 올리베이라 2’ 언더카드에서 가스톤 볼라뇨스(8승 5패)와 격돌한다. 지난해 5월 UFC 315에서 다니엘 산토스에게 패한 후 10개월 만의 복귀전이다.

미국 훈련의 성과를 보여줄 시간이다. 아시아를 호령했던 호랑이 이정영은 세계무대 UFC 입성 후 1승 2패로 부진에 빠졌다. 2연패 후 이정영은 은퇴를 생각할 정도로 큰 충격을 받았다. 마음을 다잡은 이정영은 부활을 위해 지난해 8월 종합격투기 명문팀 파이트레디가 있는 미국 애리조나로 떠났다. 단기로 훈련 캠프만 치르는 게 아니라 아예 미국에서 생활하며 7개월 동안 훈련했다.

파이트레디는 전 UFC 플라이급·밴텀급 챔피언 헨리 세후도를 배출했으며 ‘코리안 좀비’ 정찬성도 오랫동안 훈련한 팀이다. 정찬성의 스승인 한국계 미국인 타격 코치 에디 차가 이정영을 지도하며, 물심양면으로 이정영의 미국 적응을 도왔다.

이정영은 파이트레디 식구들의 도움 하에 다시 한번 포효할 준비를 마쳤다. 그는 멕시코 시티로 건너가 지난 주말 ‘UFC 파이트 나이트: 모레노 vs 카바나’ 대회에 출전한 훈련 파트너 대니얼 젤후버를 도왔다. 그러던 중 발가락 부상으로 출전이 좌절된 유주상의 대체 선수로 경기 제안을 받아 가스톤 볼라뇨스전을 수락했다.

이정영에 맞서는 볼라뇨스는 12살 때부터 무에타이를 수련한 타격가다. 50전 넘는 경기를 치르며 여러 차례 챔피언에 올랐다. MMA로 전향한 후에는 벨라토르와 UFC에서 활약했다. UFC에서는 2승 2패를 기록하고 있다. 한동안 밴텀급(61.2㎏)으로 활동하다 이번에 4년 만에 다시 페더급으로 돌아왔다.

이정영과 볼라뇨스 모두 뛰어난 타격 결정력을 자랑한다. 이정영은 11승 중 4번을 KO로, 볼라뇨스는 8승 중 6번을 KO로 끝냈다. 그래플링 승부도 관전 포인트다. 이정영은 주짓수 블랙벨트로 강력한 서브미션 기술을 갖고 있다. 하지만 레슬링 실력은 아직 검증되지 않았다. 볼라뇨스는 UFC 4경기에서 모두 테이크다운을 당하며, 총 12번 그라운드로 끌려갔다. 테이크다운 방어율은 42%다.

이정영이 출전하는 ‘UFC 326: 할로웨이 vs 올리베이라 2’의 메인 이벤트에선 UFC 최고의 상남자를 가리는 BMF 타이틀전 라이트급(70.3kg) 경기가 열린다. 전 UFC 페더급 챔피언인 BMF 챔피언 맥스 할로웨이(34·미국)가 전 UFC 라이트급 챔피언 찰스 올리베이라(36·브라질)를 상대로 타이틀을 방어한다.