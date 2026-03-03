4일 ‘구민안전 종합대책’ 최종 방침으로 결재 예정, 2014년 초임 첫 결재도 ‘안전’ 5대 분야 23개 사업 구민 안전 대책 마련, 임기 마지막까지 지속 가능한 안전 시스템 정착에 총력

[헤럴드겅제=박종일 선임기자]정원오 성동구청장이 4일 사퇴한다.

정 구청장이 이날 ‘2026년 구민안전 종합대책’을 최종 방침으로 결재, 12년간의 구정을 마무리할 예정이다.

정원오 구청장의 안전 행정은 민선 6기 취임 첫날인 지난 2014년 7월 1일 ‘성동구 시설물 안전진단 추진 계획’을 첫 업무로 수기 결재하며 시작됐다.

당시 시설물 전수 점검을 지시하며 “안전은 행정의 기본이자 완성”이라고 강조했던 정 구청장은 이번 ‘2026 성동구 구민안전 종합대책’을 임기 중 마지막 방침으로 결재하면서, 민선 6기의 시작과 민선 8기의 끝을 모두 ‘구민 안전’으로 마무리하게 된다.

이번 ‘2026년 구민안전 종합대책’은 그간 성동구가 추진해 온 안전 정책의 추진현황을 돌아보고 그 성과를 지속하고 발전시켜 더 안전한 성동을 조성하기 위한 계획이다. 생활·교통·주거·산업·안전교육 등 5대 분야 23개 사업을 중심으로 ▲24시간 재난안전상황실 운영 강화 ▲성수동 연무장길 보행환경 개선 ▲워킹스쿨버스와 스마트 횡단보도 내실화 ▲취약계층 주거환경 개선 및 하수관로 정비 ▲소규모 사업장 안전 점검 확대 등을 지속 추진한다.

특히 성동구는 이번 계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 23개 세부 사업에 대한 인력과 예산 등 ‘지속발전 방안’을 면밀하게 검토할 예정이다. 이는 구청장의 임기 마무리 단계에서도 안전 행정의 공백이 발생하지 않도록 제도적 기반을 공고히 하기 위한 조치다.

정원오 성동구청장은 “취임 첫날의 마음과 같이 구민의 안전을 지키겠다는 약속으로 12년 구정을 마무리하게 되어 뜻깊다”며 “안전은 시작과 끝이 따로 있는 것이 아니라, 매일 점검하고 보완해야 하는 지속적인 과제이기에 마지막 순간까지도 현장의 안전 상황을 세심하게 살필 것”이라고 소회를 밝혔다.

이어 “그동안 다져온 성동의 안전 시스템을 중심으로 구민의 안전을 최우선에 두는 행정의 원칙만큼은 변함없이 이어지길 바란다”고 당부했다.

또, 정 구청장은 “지난 12년은 직원들과 함께 쌓아온 시간이었다”며 “각자의 자리에서 묵묵히 역할을 다해준 성동구 직원 여러분께 감사드린다”고 덧붙였다.