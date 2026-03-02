[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]이칠구 국민의힘 포항시장 예비후보가 2일 포항 상공회의소 인근에서 ‘포항 정치의 품격을 복원하고 협치를 통해 공동 위기 극복을 위한 시민 역량을 모을 것’을 슬로건으로 내걸고 선거 사무소 개소식을 열었다.

이날 개소식에는 비가 내리는 궂은 날씨에도 불구하고 박영준 전 지식경제부 차관, 이대공 애린복지재단 이사장, 박승대 포항문화원장 등 지역 내외빈과 지지자 1500여명이 참석했다.

이 예비후보는 이날 행정과 투자 속도, 성장 체감도를 2배 높이고 7대 도시 혁신과 9가지 민생 약속을 담은 ‘포항 2·7·9 프로젝트’를 공약으로 발표하며 시장 직속 포항시정혁신위원회 구성 등을 약속했다.

이칠구 예비후보는 인사말을 통해“이제는 시장의 권한을 지역사회와 공유하고 협치를 통해 위기를 극복해야 할 때”라며 “3선 시의원과 2선 도의원의 풍부한 경험을 바탕으로 포항 정치의 품격을 복원하고 시민 역량을 결집하는 구심점이 되겠다”고 말했다.

앞서 이칠구 예비후보는 지난달 11일 포항시청에서 시장 출마 기자회견에 이어 18일 경북도의원 직을 사퇴하고 본격적인 선거전에 들어갔다.