[헤럴드경제=김용재 기자] 안규백 국방부 장관은 2일 엘브리지 콜비 미국 전쟁부 정책차관의 요청으로 전화통화를 하고 미측의 대(對)이란 군사 작전과 관련한 입장을 들었다고 국방부가 밝혔다.

안 장관은 콜비 차관과의 통화를 통해 미측과 중동 상황에 대한 인식을 공유했다.

양측은 급변하는 국제안보 환경에서도 한미동맹의 굳건함을 재확인했으며, 앞으로도 긴밀한 소통과 공조를 지속해나가기로 했다.