[헤럴드경제=김용재 기자] 안규백 국방부 장관은 2일 엘브리지 콜비 미국 전쟁부 정책차관의 요청으로 전화통화를 하고 미측의 대(對)이란 군사 작전과 관련한 입장을 들었다고 국방부가 밝혔다.
안 장관은 콜비 차관과의 통화를 통해 미측과 중동 상황에 대한 인식을 공유했다.
양측은 급변하는 국제안보 환경에서도 한미동맹의 굳건함을 재확인했으며, 앞으로도 긴밀한 소통과 공조를 지속해나가기로 했다.
brunch@heraldcorp.com
입력 2026-03-02 21:24:39 수정 2026-03-02 21:29:14
[헤럴드경제=김용재 기자] 안규백 국방부 장관은 2일 엘브리지 콜비 미국 전쟁부 정책차관의 요청으로 전화통화를 하고 미측의 대(對)이란 군사 작전과 관련한 입장을 들었다고 국방부가 밝혔다.
안 장관은 콜비 차관과의 통화를 통해 미측과 중동 상황에 대한 인식을 공유했다.
양측은 급변하는 국제안보 환경에서도 한미동맹의 굳건함을 재확인했으며, 앞으로도 긴밀한 소통과 공조를 지속해나가기로 했다.
“쿵쿵쿵! 순식간에 박살 날 줄 알았다” 삼성 ‘깜짝’ 기술 공개에 애플 ‘초긴장’…뭐길래
[헤럴드경제(바르셀로나)=차민주 기자] “쿵, 쿵, 쿵…” 2일 스페인 바르셀로나에서 개막한 모바일월드콩그레스(MWC 2026) 현장. 농구대 앞에 설치된 로봇팔이 백보드를 향해 농구공을 던진다. 연이은 쿵 소리가 무색하게도 백보드는 멀쩡하다. 놀랍게도 백보드는 일반 백보드가 아니다. 삼성전자 폴더블폰 18대로 만들어진, 조금은 특이한 백보드다. 삼성전자는
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.