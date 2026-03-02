[헤럴드경제=김용재 기자] 화요일인 3일 전국 곳곳에 비나 눈이 내리겠다.

중부 지방과 전라권, 대구·경북 내륙, 경남 남해안·서부 내륙은 새벽까지, 그 밖의 경상권과 제주도는 오후까지, 강원 동해안·산지는 밤까지 비나 눈이 오겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지 10∼50㎜, 부산·울산·경남, 경북 동해안·북동 산지, 제주도 5∼30㎜, 전라권, 대구·경북 내륙, 울릉도·독도 5∼20㎜, 강원 내륙 5∼15㎜, 수도권, 충청권 5∼10㎜다.

눈은 강원 산지 10∼30㎝(많은 곳 40㎝ 이상), 경북 북동 산지 10∼20㎝, 강원 내륙·북부 동해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 경기 북부·남동부, 경북 북동 내륙 2∼7㎝, 충북 북부, 전북 북동부, 경북 서부 내륙에 1∼5㎝ 쌓이겠다.

강원 중·남부 동해안, 충북 중·남부, 경북 북부 동해안, 경남 서부 내륙은 1∼3㎝, 전남 동부 내륙은 1㎝ 안팎, 서울·인천은 1㎝ 미만의 눈이 오겠다.

경기 북부·남동부와 강원내륙·산지, 강원 북부 동해안, 경북 북동 내륙·북동 산지를 중심으로 습하고 무거운 눈이 내리겠고 시간당 강설량이 1∼3㎝(일부 5㎝ 안팎)에 이르러 대설특보가 확대되거나 강화할 가능성이 있겠다.

아침 최저기온은 -1∼7도, 낮 최고기온은 5∼15도로 예보됐다. 평년(아침 -5∼4도·낮 7∼12도)보다는 높은 수준이다.

강원 산지는 낮은 구름대의 영향으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 낄 수 있겠다.

충남 서해안과 전라 동부 내륙, 전남 해안, 경북 남부 동해안, 경남권 해안, 제주도는 순간풍속이 시속 70㎞(초속 20ｍ) 이상인 강풍이 불겠다. 이에 따라 항공기 운항이 지연될 수 있으니 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인하는 게 좋겠다.

미세먼지 농도는 청정한 북동풍 유입으로 전국이 ‘좋음’ 수준이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.5∼4.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 남해 2.0∼5.5ｍ, 동해 1.5∼4.5ｍ, 서해 0.5∼4.0ｍ로 예상된다.