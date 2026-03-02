[헤럴드경제(바르셀로나)=고재우 기자] 노태문 삼성전자 대표이사 사장이 외신으로부터 극찬받았던 갤럭시 S26 시리즈 ‘프라이버시 디스플레이’에 대해 자신감을 나타냈다.

2일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 개막한 월드모바일콩그레스(MWC 26)에서 노 사장은 정재헌 SK텔레콤 CEO를 만난 자리에서 프라이버시 디스플레이에 대해 설명했다.

정 CEO가 프라이버시 디스플레이 설명을 들으며 “필름 회사는 망했겠다, 그쵸?”라고 질문하자, 노 사장은 “조정 기능에 차이가 있다. 하드웨어 기반 프라이버시 디스플레이는 특정 앱이나 특정 영역을 선택적으로 가릴 수 있다”고 답했다.

이에 정 CEO가 “고객들이 뭘 필요로 한지 맞춰서 만드신 거 같다”며 재차 감탄했다.

이와 함께 정 CEO가 갤럭시 트라이폴드를 쓰고 있다는 사실도 나타났다. 갤럭시 트라핑폴드가 소개되던 중 정 CEO가 “지금 보내주셔서 쓰고 있다. 이거 구하기가 너무 힘들다”고 하소연했다.

그러자 노 사장은 “열심히 생산해서 지속적으로 공급하겠다”고 화답했다.

정 CEO의 삼성전자 부스 투어는 약 30분 지속됐고, 노 사장과 파이팅을 마지막으로 종료됐다.