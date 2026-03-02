[헤럴드경제=최원혁 기자] 현직 항공기 승무원이 기내 커피의 위생 관리 실태를 공개적으로 폭로하며 음용을 자제할 것을 경고했다. 항공기 내 음용수 및 커피 제조 과정의 위생 문제가 다시 논란에 올랐다.

최근 영국 매체 미러에 따르면 미국의 한 항공기 승무원이 틱톡에 항공 업계의 위생 관행을 고발하는 영상을 게시해 빠르게 확산됐다.

그는 온수 공급 탱크가 거의 청소되지 않은 채 운용되고 있다고 주장했다. 여기에 더해 잔여 커피 처리 방식도 문제로 지목했다. 객실 승무원들이 남은 커피를 기내 싱크대가 아닌 화장실 변기에 버리도록 지침을 받는다는 것. 이 과정에서 커피포트를 변기에 근접시키면 변기 내 세균과 오염 입자가 포트 안으로 역유입될 수 있다는 설명이다.

그는 이렇게 오염된 포트가 다시 커피 메이커에 투입될 수 있다며 에스프레소 전용 머신이 없는 항공사의 커피는 마시지 않겠다고 밝혔다. 영상을 본 일부 누리꾼은 불쾌감을 드러냈고 파일럿 지인들도 기내 커피를 마시지 않는다는 경험담도 댓글로 이어졌다.

다만 항공사들은 일반적으로 엄격한 위생 기준을 적용하고 있다고 밝히고 있다. 그럼에도 과거 연구에서는 기내 급수 시스템의 위생 문제 가능성이 제기된 바 있다. 미국 헌터컬리지 뉴욕시 식품정책센터가 2019년 발표한 보고서는 환경보호청 자료를 토대로 여러 항공사의 기내 수질을 ‘중간 수준 위험’으로 평가했다.