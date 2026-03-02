[헤럴드경제=양대근 기자] 한국 야구 대표팀이 일본프로야구 한신 타이거스와 평가전을 무승부로 마쳤다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 공식 평가전 한신과 경기에서 3-3으로 비겼다.

우리 대표팀은 3일 정오 같은 장소에서 일본프로야구 오릭스 버펄로스와 마지막 연습 경기를 치른 뒤 5일 일본 도쿄돔에서 체코를 상대로 WBC 조별리그 1차전 경기에 나선다.

WBC 조별리그 개막을 3일 앞두고 열린 공식 평가전에서 류지현 감독은 김도영(KIA 타이거즈)-저마이 존스(디트로이트 타이거스)-이정후(샌프란시스코 자이언츠)-셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)-문보경(LG 트윈스)-안현민(kt wiz)- 김혜성(로스앤젤레스 다저스)-박동원-박해민(이상 LG) 순으로 타순을 꾸렸다.

선발 투수는 곽빈(두산 베어스)이었다. 한국은 1회 선두 타자 김도영의 3루 쪽 내야 안타와 이정후의 중전 안타로 만든 기회에서 문보경의 중전 안타로 선취점을 뽑고, 이어 안현민이 좌익 선상 2루타를 때려 2-0을 만들었다. 그러나 곽빈이 2회 3실점 하며 경기 주도권을 한신에 내줬다.

한국은 5회초 1사 후 김도영의 동점 솔로포로 승부를 원점으로 돌렸다. 김도영은 한신 세 번째 투수 하야카와 다이키의 초구를 공략해 좌중월 솔로 홈런으로 연결했다.

이후 두 팀은 서로 득점하지 못하며 3-3으로 맞섰고, 8회말 한신이 1사 2, 3루 기회를 잡았으나 나카가와 하야토의 3루 땅볼을 노시환(한화 이글스)이 잘 잡아 홈에서 3루 주자를 아웃시켰다.

우리나라는 이날 선발 곽빈이 2이닝 피안타 3개, 3실점으로 흔들렸으나 이후 노경은(SSG 랜더스), 손주영(LG), 고영표(kt), 류현진(한화), 박영현(kt), 김택연(두산)이 무실점 계투에 성공하며 추가 실점 없이 경기를 마쳤다.