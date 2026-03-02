싱가포르 등 동남아도 하락

[헤럴드경제=한영대 기자] 미국과 이스라엘의 대규모 이란 공습 여파로 아시아 증시가 2일 개장 직후 하락세를 보였다.

중국 상하이 종합지수는 중동 정세 급변 이후 첫 개장일인 이날 오전 9시 30분께(현지시간) 전 거래일 대비 0.27% 하락한 4,151.8을 기록했다.

선전성분지수도 같은 시각 1.16% 하락한 14,327.65로 출발했다. 선전증권거래소의 IT·기술주 중심의 제2거래소인 차이넥스트 지수는 1.61% 떨어진 3,257.05로 개장했다. 홍콩 항셍지수도 2만6305.58로, 1.22% 하락 출발했다.

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 이날 오전 9시 30분께 이전 거래일 대비 1500포인트 이상 하락한 5만7285를 기록했다. 최대 하락률은 약 2.7%였다. 다만 이후 상승세로 돌아서 오전 장을 1.53% 내린 5만7950으로 마감했다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 “미국과 이스라엘의 이란 공격과 이에 따른 원유 가격 급등으로 투자자들의 위험 회피가 강해졌다”고 분석했다.

야후파이낸스에 따르면 싱가포르 증시의 스트레이츠타임스(ST)지수는 이날 개장 이후 1.8%대 하락하는 약세를 보였다. 인도네시아 자카르타 증시의 IDX지수는 -1.32%, 말레이시아 KLSE지수는 -0.95% 각각 내렸다.