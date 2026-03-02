[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]박병훈 경주시장 예비후보(국민의힘 중앙위원회 상임고문)는 지난달 28일 신경주대 원석체육관에서 ‘박병훈 다시 경주 앞에 서다: 간절함이 경주를 바꾼다’ 출판기념회를 열었다.

이날 출판기념회에는 개그맨 김종국의 사회로 김경오 (사)경북도의정회 회장과 문선배 동국대 총동창회 회장, 배우 임채무 등이 참석해 축하 인사를 건넸다.

더불어 김문수 전 국민의힘 대통령 후보, 황우여 전 부총리, 김기현 전 당대표, 주호영 국회부의장 등이 축전이나 축하 영상으로 축하했다.

박 예비후보는 “이 책은 저가 경주에서 나고 자라 살아오며 보고 듣고 고민해 온 기록의 묶음”이라며 “이 도시의 사계절을 온몸으로 겪으며 사람과 사람 사이에서 배운 생각들을 담았다”고 소개했다.

또 “저를 여기까지 오게 한 원동력은 경주시민들이요. 그들의 따뜻한 눈빛”이라며 “이 책은 경주의 역사와 문화, 지역경제와 공동체, 청년과 어르신, 자영업자와 근로자, 그리고 미래 세대까지 많은 분들을 만나며 들은 목소리가 이 책의 문장이 됐다”고 전했다.

박 예비후보는 “오늘 이 자리는 어떤 약속을 드리는 자리가 아니라 앞으로도 계속 배우고 듣겠다는 다짐의 자리”라며 “경주의 현재가 더 따뜻해지고 미래가 더 단단해지는 도시로 나아가는 길에 시민들과 함께하겠다”고 말했다.