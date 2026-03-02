5개 레이어 ‘기업형 AI OS’…구조적 한계 극복 MWC26서 지능형 오케스트레이션·K RAI 시연 내부 핵심 업무 적용해 AX 플랫폼 가치 입증

[헤럴드경제(바르셀로나)=차민주 기자] KT는 이번 MWC26에서 기업 환경에 최적화된 AX(인공지능 전환)를 구현하고자 운영체제 ‘에이전틱 패브릭(Agentic Fabric)’을 공개한다고 2일 밝혔다. 기업 핵심 업무를 직접 수행하고 통제하는 체제로 글로벌 AI 시장을 공략하겠단 방침이다.

KT에 따르면 에이전틱 패브릭은 기업의 핵심 업무를 직접 수행하고 통제할 수 있는 엔터프라이즈 AI OS(기업형 인공지능 운영체제)다. 기존의 생성형 AI가 요약, 검색 등 보조 도구에 머무른 것에서 한 단계 나아간 기술이다.

KT는 그간 기업이 AI 도입 시 겪어왔던 기존 사내 시스템과의 연동 복잡성, 데이터 보안 이슈, AI의 예측 불가능한 행동 등의 한계를 해당 기술로 해결하겠다고 강조했다.

KT는 기업 내에서 AI가 업무의 주체로 활용되려면 ▷인간 개입을 최소화하는 자율적 판단(Autonomous) ▷기업의 목표·가치·정책에 부합하는 지능의 정렬성(Aligned) ▷단순 답변을 넘어 실제 태스크 수행으로 이어지는 실행력(Actionable)이 충족돼야 한다고 봤다.

이에 따라 KT의 에이전틱 패브릭은 ▷개발부터 운영까지 단일 사용자경험(UX)으로 에이전트를 생성·관리하는 익스피리언스 레이어(Experience Layer) ▷비결정적 추론과 규칙 기반 업무 실행을 처리하는 인텔리전스 레이어(Intelligence Layer) ▷기업 도메인 지식과 업무 경험을 기억·축적·평가하고 자산화해 AI가 성장하도록 지원하는 콘텍스트 레이어(Context Layer) ▷내·외부 시스템과 서버 등의 도구를 연결해 실제 실행으로 이어주는 익스큐션 레이어(Execution Layer) ▷보안·정책·비용·감사를 기반으로 에이전트를 운영하는 거버넌스 레이어(Governance Layer)까지 총 5개의 구조로 구성됐다.

또 기업의 데이터와 AI 실행 영역을 분리했다. 핵심 데이터는 내부 시스템에서만 저장하거나 처리되도록 하고, AI 모델과 기능은 필요한 만큼 연결해 사용할 수 있는 구조를 채택했다. 아울러 서비스형 소프트웨어(SaaS), 구축형(On-premise), 하이브리드 등 다양한 정보기술(IT) 환경과 규제 조건에 맞춰 도입할 수 있다.

MWC26 관람객은 KT 부스에 마련된 AX 플랫폼 존에서 에이전트 패브릭의 핵심 작동 요소를 경험할 수 있다.

부스에는 ‘Agent Orchestration(에이전트 오케스트레이션)’이 소개될 예정이다. 이는 사용자의 질의를 분석하고 실행 계획을 수립한 뒤, 이를 하위 과업으로 분해해 다수의 전문 에이전트에게 할당하는 핵심 실행 요소다. 이에 따라 각 에이전트는 역할에 맞는 작업을 수행하고, 결과는 종합·검증 과정을 거쳐 최종 산출물로 생성된다.

KT는 에이전트 오케스트레이션의 특징으로 단일 AI 모델이 아니라, 다수의 전문 에이전트가 협업하는 팀 기반 구조라는 점을 꼽았다. 예를 들어 ‘특정 지역의 네트워크 품질 저하’라는 문제가 감지되면, 오케스트레이터가 이를 진단·분석·최적화를 할 수 있는 각 에이전트에게 업무를 분담시켜 문제를 해결한다.

KT는 또 다른 핵심 구성 요소로 AI의 책임감 있는 운영을 위한 ‘K RAI Assessment(K RAI 평가)’도 함께 선보인다. 관람객은 RAI 평가 전용 에이전트가 스스로 평가 계획을 세우고, 레드팀 테스트를 수행해 심층 분석 후 리포트까지 생성하는 자동화 과정을 관람할 수 있다.

KT에 따르면 K RAI 평가는 AI 리스크 분류 체계를 기반으로 11개의 위험 영역을 정밀 평가하고, 리스크 완화 설루션까지 제안해 준다.

KT는 앞서 통신, 재무, 자산, 인적자원(HR) 등 자사의 내부 핵심 업무 영역에 에이전틱 패브릭을 실제 적용해 성능을 검증했다고 설명했다. 이를 바탕으로 기업이 즉시 적용할 수 있는 현장형 AX 플랫폼을 확산해 나간단 계획이다.

오승필 KT 기술혁신부문장은 “에이전틱 패브릭은 ‘업무는 달라도 운영체제는 하나’라는 철학 아래 탄생한 기업 AX의 완성형 모델”이라며 “이번 MWC26을 통해 검증된 기술력을 글로벌 시장에 알리고 각 기업 환경에 최적화된 AX를 실현하겠다”고 밝혔다.