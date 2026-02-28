우철문 전 부산청장, 경찰서장 감찰 자료 피습사건 현장 증거인멸 의혹 관련 검토

[헤럴드경제=이용경 기자] 2024년 이재명 대통령 가덕도 피습 사건을 재수사 중인 경찰 전담팀이 당시 부산경찰청 지휘부에 대한 감찰 자료까지 확보해 검토하는 등 현장 증거인멸 의혹 수사에 속도를 내고 있다.

28일 헤럴드경제 취재를 종합하면 경찰청 국가수사본부 가덕도 테러사건 수사 태스크포스(TF)는 이달 초 우철문 전 부산경찰청장과 옥영미 전 부산강서경찰서장에 대한 감찰 자료를 확보해 검토했다.

앞서 경찰청은 지난 2024년 2월 우 전 청장과 옥 전 서장이 증거인멸 혐의로 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발되면서 수사개시 통보를 받았다. 이후 자체 검토를 거쳐 감찰 조사에 나선 경찰청은 2024년 8월 공수처가 별다른 혐의점을 찾지 못했다며 무혐의 처분을 내리면서 감찰도 내부 종결했다.

TF는 사건이 ‘테러’로 지정된 이후 배후·공모 세력의 존재 여부뿐 아니라 테러 미지정 경위와 초동 수사 과정의 적정성 등 전반을 수사 범위에 포함하고 있다.

우 전 청장과 옥 전 서장은 피습 사건 당시 수사 책임자였다. 당시 더불어민주당은 사건 직후 경찰이 피습 현장을 온전히 보존하지 않고 물청소를 진행해 범행 현장을 훼손하고 증거를 인멸했다고 주장했다.

우 전 청장은 당시 국회 행정안전위원회에 출석해 “범인이 검거됐고 증거물이 충분히 확보된 데다 방송사, 당직자, 지지자 등이 다 있어 현장을 보존할 필요성이 없다고 판단했다”고 해명했다.

TF는 지난 13일 증거인멸 의혹과 관련해 부산청과 부산강서서 등을 압수수색 하기도 했다.

한편 TF는 윤석열 정부 당시 국가정보원과 대테러센터 등이 사건을 테러로 지정하지 않고 축소하려 했다는 의혹과 관련해서도 수사하고 있다.

TF는 지난 24일 국회 정보위원회 비공개 회의록을 확보했다. 두 차례 압수수색이 무산된 지 11일 만에 우원식 국회의장이 자료 제출을 승인하면서 이뤄졌다.

확보한 자료에는 김상민 전 국정원 법률특보가 ‘테러 피해자로 보기 어렵다’는 취지의 법률 검토 보고서를 작성하고 해당 사건의 테러 지정을 반대한 정황 등이 담긴 것으로 전해졌다. TF는 허위공문서 작성 및 행사 혐의로 김 전 특보의 자택도 압수수색 했다.

앞서 국회 정보위원회 간사인 박선원 더불어민주당 의원은 지난해 9월 정보위 전체회의에서 “윤석열 정부 당시 김 전 특보가 가덕도 피습 사건을 테러로 지정하지 말자는 취지의 내부 보고서를 작성했다”고 주장한 바 있다.

가덕도 피습 사건은 이 대통령이 민주당 대표였던 2024년 1월 2일 부산 가덕도를 방문했을 때 김모(67) 씨가 휘두른 흉기에 찔린 사건이다. 긴급 후송된 이 대통령은 수술받았다. 당시 사건을 수사한 부산청은 공모나 배후가 없는 단독 범행으로 결론 내렸다. 김씨는 재판에서 살인미수 혐의로 징역 15년 형을 받고 복역 중이다.