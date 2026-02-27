[헤럴드경제=김성훈 기자] 최현석 셰프가 운영하는 레스토랑이 안내사항으로 노출이 심한 의상을 삼가달라고 올려 눈길을 끌고 있다.

최현석 레스토랑 ‘쵸이닷’은 음식점 예약 애플리케이션 캐치테이블에서 ‘안내 및 유의사항’의 첫번째 항목으로 “노출이 심하거나 다른 고객님들에게 불편함을 줄 수 있는 의상은 피해 달라”고 적혀 있다.

또 애플리케이션을 통해 예약을 진행하면 ‘필수 확인’란에 “드레스코드는 스마트 캐쥬얼이다. 슬리퍼나 플립플랍은 가급적 삼가달라”는 체크 항목도 나온다.

최근 이 규정을 갈무리한 게시물이 SNS와 온라인 커뮤니티에 퍼지면서 화제가 됐다. 누리꾼들은 “도대체 어떤 옷을 입고 갔길래 유의사항에 적어둔 것이냐”, “SNS에 올릴 인증샷 찍으려고 남한테 피해가는 것도 모르고 매너 안 지키는 사람 많아서 그런 듯” 등 각종 추측을 내놓았다.

그러나 파이다이닝 레스토랑에서 반바지, 운동화, 슬리퍼 금지와 같이 특정 드레스코드를 요구하는 것은 국내외를 불문하고 흔한 일이라는 지적도 있다. 그 같은 맥락에서 보면 과도한 노출 의상의 자제를 요구하는 것도 특별한 일은 아니라는 것이다.

쵸이닷 측은 식당의 모토에 대해 “문화는 다양해야 발전하고, 많은 사람들이 그 문화를 즐길 수 있어야 한다고 생각한다”며 “쵸이닷이 추구하는 파인 다이닝의 방향도 그렇다. 특정한 사람들만 즐기는 문화가 아니라 더 많은 사람들이 편하고, 쉽고, 즐겁게 웃으면서 즐길 수 있는 그런 파인 다이닝을 만들어 드리고 싶다”고 공식 인스타그램에 밝혔다.