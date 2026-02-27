DCA 방식으로 35개 비트코인 추가 매입 에너지 기반 투자 플랫폼으로 도약 겨냥

[헤럴드경제=유동현 기자] 비트플래닛이 비트코인 35개를 추가 매입해 총 300개를 보유했다고 27일 밝혔다.

이번 매수는 기존 수탁사에 보관 중이던 테더(USDT)를 국내 주요 거래소인 업비트로 이전한 뒤, 비트코인으로 전환하는 방식으로 진행됐다. 자율 공시를 통해 지난 23일부터 26일까지 나흘에 걸쳐 DCA(Dollar Cost Average·분할 매수) 방식으로 35개를 매입하고 공개했다. 시장 변동성이 확대되는 구간에서 체결 리스크(슬리피지)와 단기 가격 변동 위험을 완화하기 위한 방식이다.

국내 상장사가 업비트를 통해 비트코인 스팟(Spot) 매수를 성공한 최초 사례다. 이사회 승인 절차를 거쳐 내부 투자 한도와 리스크 관리 기준에 따라 집행됐다. 비트플래닛은 매입한 비트코인을 커스터디 업체로 이전해 안전하게 수탁·관리할 예정이다.

이성훈 비트플래닛 대표는 “비트코인 누적 보유량 300개 도달은 디지털 자산 보유 기반 확충을 통한 트레저리 전략을 정교화하고, 에너지 기반 투자 플랫폼으로 나아가는 데 있어 의미가 크다”며 “비트코인은 에너지 집약적 특성을 가진 디지털 자산이고, AI 컴퓨팅은 에너지를 현금흐름으로 전환하는 인프라인 만큼, 앞으로 당사는 에너지를 디지털 자본으로 전환하는 플랫폼으로 성장할 수 있도록 에너지 기반 신사업을 확장하는 데 주력하겠다”고 강조했다.

비트플래닛은 비트코인을 운영하는 에너지 기반 투자 플랫폼으로 전환할 계획이다. 비트코인 단순 보유를 넘어 채굴, 인공지능(AI) 데이터센터, 그래픽처리장치(GPU) 하드웨어 유통 등 AI 인프라 사업으로까지 확장한다는 구상이다. 비트코인 재무 중심 전략을 바탕으로 AI 인프라를 연결하는 새로운 성장 축을 구축할 방침이다. 장기적으로 비트코인 1만 개 보유를 목표로, 시장 상황과 내부 기준에 따라 탄력적으로 보유한 비트코인를 운영할 예정이다.