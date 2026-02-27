[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 2026시즌 활동할 ‘KLPGA CREW(켈피크루)’ 5기를 모집한다.

KLPGA는 브랜드 및 투어 홍보, SNS 채널 활성화를 위해 지난 2023년부터 영향력 있는 골프 인플루언서들로 구성된 켈피크루를 운영하며 팬들과 적극적으로 소통해 왔다.

이번에 모집하는 켈피크루 5기는 총 9명을 일괄 선발한 뒤, 연간 활동을 기반으로 상중하반기 ‘집중 활동 조’를 편성한다. 이를 통해 켈피크루의 활동 몰입도를 높이고, 시즌별로 더욱 밀도 있고 생동감 넘치는 콘텐츠를 생산해 팬들에게 전달한다는 계획이다.

모집 대상은 SNS 영향력을 보유한 골프 인플루언서로, 인스타그램 팔로워 3000명 이상 또는 유튜브 구독자 2000명 이상을 보유해야 지원이 가능하다. 모집 기간은 3월 8일까지며, KLPGA 공식 인스타그램(@klpgatour) 프로필 링크에 기재된 구글 폼을 통해 지원서를 접수한다.

최종 선발 인원은 3월 16일 발표되고, 발대식을 시작으로 본격 활동에 나선다.

켈피크루는 활동 기간 중 KLPGA 정규투어 출입이 가능한 ID카드와 2026시즌 KLPGA투어 BASIC 시즌권 등이 지급된다.