제작지원·기획개발 등 사업 예산 대폭 증액 업계 의견 반영해 지원 대상·절차 현실화

[헤럴드경제=손미정 기자] 영화진흥위원회(이하 영진위)가 한국 영화산업 위기 극복을 위해 재정투입을 확대하는 등 전방위적인 산업 지원에 나선다. 올해 주요 지원사업은 예산 증대와 함께 지원 대상과 절차를 현실에 맞게 개선한 것이 특징이다.

중예산 한국영화 제작지원 사업의 경우 지원 예산을 200억 원으로 확대했다. 전년(100억원) 대비 두 배 규모다. 지원 대상은 순제작비 20억원 이상 100억원 미만으로 확대하고, 편당 지원 한도는 순제작비의 40% 또는 25억원 중 더 낮은 금액 범위 내로 조정했다.

더불어 최종 선정작의 30% 이상을 신인 감독 작품으로 선정하는 쿼터를 도입하고, 최대 20% 이하 범위에서 국제공동제작 영화 쿼터를 적용했다. 메인 투자·배급계약 체결 기한은 기존 3개월에서 4개월로 확대됐다. 최종 선정 편수는 18편 내외로 3월 말~4월 초 결과가 발표된다.

한국영화 기획개발지원 사업도 지원 예산이 전년 25억원에서 올해 46억원으로 80% 증액됐다. 작가·제작사 부문은 연간 공모 횟수를 기존 연 1회에서 연 2회로 늘렸다. 작가 부문은 상반기 45편, 하반기 40편을 선정하고, 연출·조연출 크레디트 보유자까지 지원 자격을 확대했다.

제작사 부문은 상반기 30편, 하반기 30편을 선정하며 ‘초고’와 ‘각색고’로 구분해 편당 2000만원을 지원한다. 한국영화 제작사 라인업 개발지원이 신규 도입돼 제작사의 중장기적 기획개발 역량을 제고한다. 중단됐던 차기작 기획개발지원도 재시행된다.

독립예술영화 지원 예산은 총 205억원으로 전년 165억원 대비 약 40억원 증가했다. 이 가운데 제작지원 예산은 77억원으로 총 60편 내외(장편·단편·다큐멘터리)를 지원한다. 장편 극영화와 다큐멘터리는 연 2회 공모를 진행하며 하반기 공모는 3~4월 중 시작할 예정이다.

개봉지원은 기존에 배급사 중심으로 운영되던 지원 대상을 2026년에는 배급사, 제작사, 감독(개인)으로 확대했다. 또한 개봉에 따른 수익 발생 시 지원금 반환 의무를 폐지했다. 아울러 독립예술영화 유통배급 종합지원, 독립예술영화 상영 프로그램 운영 등 유통지원을 강화해 관람 기회를 확대하고 관객 접근성을 제고한다.

AI 기반 영화 제작지원 사업도 신설됐다. AI 기술을 기반으로 한 영화 프로젝트의 제작 활성화를 도모하기 위함이다. 영진위는 60분 이상 장편 8편 내외, 10분 이상 20분 미만 단편 30편 내외를 선정해 지원할 예정이며 접수는 내달 3일까지 진행된다.

더불어 국내 제작업계의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 국제공동제작 시범사업을 신규 도입한다. 총 30억 원 규모로 연 2회 공모를 진행하며 상반기 공모 접수는 4월 10일까지 진행된다.

이와 함께 영진위는 기존 영화인 경력관리 시스템을 정비하고 단일화된 플랫폼 구축에 나선다. ‘한국영화 크레디트 수집체계 정비’와 ‘영화정보통합관리창구 개설’을 통해 영화인의 작품 참여 이력을 보다 정확하고 체계적으로 관리하겠다는 청사진이다. 영진위가 직접 발급하는 ‘영화인 경력확인서 발급’ 서비스를 2027년까지 구축하고, 이를 통해 한국영화 산업 내 인력 관리와 신뢰도 제고 기반을 마련할 예정이다.

수도권에 집중된 영상산업의 지역 불균형을 해소하고 지역 영상산업 발전을 모색하기 위해 2024년 착공한 부산기장촬영소는 올해 9월 완공을 목표로 진행 중이다. 부산기장촬영소는 실내 스튜디오 3개 동, 오픈스튜디오 등으로 운영한다. 영화기술력 확보 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 부산기장촬영소 내 버추얼 프로덕션 스튜디오도 구축한다. 지역 제작사의 인프라 접근성을 높이며 글로벌 공동제작 프로젝트 유치에도 긍정적 영향을 미칠 것이란 기대다.

이와 같은 주요 지원사업의 변동 사항은 영진위가 발행하는 ‘웹매거진 한국영화’를 통해 자세히 확인할 수 있다.