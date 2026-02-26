‘불혹’ 번즈, 2026년 건재 확인 무대

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC 웰터급(77.1㎏) 랭킹 11위 길버트 번즈(39·브라질)와 마이크 맬럿(34·캐나다)의 결전을 앞세워 옥타곤이 캐나다에 차려진다.

’UFC 파이트 나이트: 번즈 vs 맬럿’은 오는 4월 18일(현지시간) 캐나다 매니토바주 위니피그 라이프센터에서 개최된다. 한국 시간 4월 19일 오전 11시부터 메인카드가 중계된다.

길버트 번즈(22승 9패)는 2026년 첫 출전을 하이라이트 피니시로 장식한다는 각오다. 타이틀전 경험이 있는 베테랑인 그는 호르헤 마스비달, 스티븐 톰슨, 타이론 우들리를 상대로 화려한 승리를 일궈냈다. 그는 맬럿의 연승 행진을 저지하고 불혹의 나이에도 건재를 확인하는 게 우선 목표다.

마이크 맬럿(13승 1무 2패)은 웰터급 톱15에 진입할 기회다. 위협적인 킬러 본능을 자랑하는 맬럿은 케빈 홀랜드, 찰스 래트키, 애덤 퓨깃을 상대로 짜릿한 승리를 거뒀다. 그는 자신의 첫 UFC 메인 이벤트에서 번즈를 확실하게 끝냄으로써 큰 기회를 잡을 수 있을지 기대를 모은다.

이번 대회는 위니피그에서 열리는 세 번째 UFC 대회다. 2008년 UFC 83으로 그레이트 화이트 노스(캐나다)에 첫 선을 보인 UFC는 캐나다 11개 도시에서 총 36번의 대회를 개최했다.

나머지 대진은 추후 결정, 발표된다.