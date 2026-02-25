2025 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서 30개국·150만건 외신· SNS 분석 결과 ‘폭싹 속았수다’·‘오징어 게임’·‘김치’도 인기

[헤럴드경제=김현경 기자] K-팝에서 시작된 한류가 문학, 영화, 음식까지 확산됐다. 한강 작가의 노벨문학상 수상과 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 흥행이 한국에 대한 관심을 이끈 것으로 풀이된다.

문화체육관광부와 한국문화정보원은 2024년 10월~2025년 9월 30개국 외신 기사와 누리소통망(SNS) 자료 약 150만건을 수집·분석해 ‘2025 외신·소셜 데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서’를 25일 발표했다. 이번 보고서는 전년(68만건) 대비, 분석 자료를 약 2배로 확대해 작성했다.

한류 관련 외신 보도, 아시아 최다…국가는 미국

조사 기간 중 한류 관련 외신 보도는 아시아(점유율 44%), 유럽(20.8%), 북미(16.9%) 순으로 많았다. 아시아, 유럽, 북미, 중남미 등 대부분 지역에서 K-팝 비중이 가장 높았으나 아프리카에서는 ‘K-문학’, 오세아니아에서는 ‘K-영화’ 비중이 높게 나타나 한류가 음악 중심에서 문학과 영화, 드라마 등으로 다변화되고 있음을 보여줬다.

국가별로 보면 미국, 인도, 아르헨티나, 베트남 순으로 보도량이 많았으며 일본에서는 ‘K-문학’이, 베트남에서는 ‘K-드라마’가, 브라질에서는 ‘K-영화’ 비중이 상대적으로 높게 나타났다.

분야별로는 ‘K-푸드’ 분야의 세계적 유행이 두드러졌다. ‘김치’, ‘소주’, ‘라면’, ‘비빔밥’ 등 대중적･전통적 한식 요리 핵심어는 물론 ‘셰프’, ‘오징어 게임’ 등이 새롭게 연관 핵심어로 부상했다. 이는 온라인동영상서비스(OTT) 요리 예능 프로그램 ‘흑백 요리사’와 드라마 ‘오징어 게임’에서 노출된 한식이 세계적으로 재조명된 효과로 분석됐다.

‘케데헌’·‘한강’ 효과, 문학·영화로 확산

2025년 주요 콘텐츠 현황을 보면, ‘케이팝 데몬 헌터스’가 넷플릭스 시청 수 3억회를 돌파하고, 주제곡 ‘골든’은 빌보드 ‘핫100’ 1위를 기록하며 세계적으로 돌풍을 일으켰다. K-영화 핵심어 중 케데헌의 점유율은 15.9%에 달했다. 저승사자, 도깨비, 김밥, 라면 등 한국적 요소가 극의 서사와 자연스럽게 결합한 점이 흥행 요인으로 분석됐다. 케데헌의 파급 효과는 국립중앙박물관 외국인 방문객 증가, K-컬처 체험 상품 예약 급증 등 관광과 소비 영역으로 확산했다.

제주를 배경으로 한 드라마 ‘폭싹 속았수다’는 국가별 정서에 맞춘 제목 현지화 전략과 보편적 가족애 서사로 국제적 공감대를 형성했다고 분석됐다. 넷플릭스 방영 이후 제주 관광 수요가 증가하고, SNS에서 ‘나만의 관식 챌린지’가 확산하면서 지역 콘텐츠의 세계화 사례로 평가받았다.

‘오징어 게임’은 시즌 3 공개 이후 93개국에서 1위를 기록하며 여전히 K-드라마 핵심어 중 27.1%의 비중을 유지했다. 시즌이 거듭될수록 평론가 지표는 다소 하락했으나, 여전히 높은 대중적 관심을 유지하며 ‘K-콘텐츠’의 브랜드 가치를 입증했다. 세계적 브랜드 협업, 미국 주류 시상식 수상, OTT 투자 확대 등 산업적 파급 효과도 지속되고 있는 것으로 나타났다.

‘K-문학’의 경우 한강 작가의 노벨문학상 수상 이후 보도 비중이 전 분기 대비 30%포인트 이상 증가했으며 ‘채식주의자’, ‘소년이 온다’ 등이 집중 조명됐다. 외신은 ‘아시아 여성 최초 수상’이라는 상징성을 강조하며, 한국 문학이 세계 문학사에서 새로운 지평을 열었다고 평가했다.

이 밖에 K-푸드에서는 김치, 맛, 셰프 등이 주목받았고, K-팝은 블랙핑크, 방탄소년단(BTS) 등이 여전히 높은 인기를 자랑했다.

이은복 문체부 해외홍보정책관은 “한류가 단순한 콘텐츠 유행을 넘어 국가 브랜드와 산업 경쟁력을 견인하는 주요 전략 자산으로 자리 잡은 만큼, 문체부는 관련 보고서를 바탕으로 정책을 설계하고 맞춤형 해외 홍보 전략을 수립·고도화하도록 지원하겠다”고 말했다.