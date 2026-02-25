[헤럴드경제=김주리 기자] ‘강북 모텔 약물 사망 사건’ 피의자 김 모 씨(22)의 신상이 온라인에 확산되면서 ‘가해자 미화 논란’이 불거졌다. 김 씨로 추정되는 사회관계망서비스(SNS) 계정이 퍼진 뒤 김 씨의 외모를 찬양하거나 범죄를 두둔하는 댓글이 잇따랐고, 팔로워 수가 50배 폭증하는 현상까지 나타났다.

24일 온라인 커뮤니티에는 김 씨의 것으로 추정되는 인스타그램 계정이 빠르게 퍼지고 있다. 해당 계정의 팔로워는 열흘 전 약 200명 수준에서 이날 저녁 기준 약 50배 증가해 1만명을 넘어섰다.

일부 네티즌은 김 씨에 대해 “얼굴도 예쁘고, 잘 꾸미고, 관심사도 많고, 연애도 하고 싶어 하는 그냥 딱 그 나이대 평범한 여성의 모습”이라며 “그 많은 사진 중에 같이 찍은 사진이 하나도 없다. 피드가 수백 장인데 전부 혼자 찍은 것”이라며 “주변에 마음 터놓을 친구 한두 명 있었으면 저런 악마가 되진 않았을 것 같다”고 김씨의 잘못을 미화하고 동정하는 듯한 글을 올렸다.

이 밖에도 “예쁘니 무죄” “나 같아도 바로 음료수 마신다” “재판부는 외모 감안해서 판결해라” “다 같이 모금 계좌 만들자” “저런 여자가 먼저 모텔 가자고 하는 데 굳이 거부할 남자가 100명 중 1명 있을까 싶다” 등의 반응까지 쏟아졌다.

김 씨는 향정신성 약물이 든 음료를 20대 남성 3명에게 건네 이 중 2명을 사망에 이르게 한 혐의로 구속됐다. 1차 범행 대상이었던 남자친구는 음료를 마신 뒤 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌다가 회복했다. 이후 그는 같은 수법으로 2차·3차 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 2·3차 피해자는 모두 사망했다.

경찰은 김 씨에 대한 사이코패스 진단 검사를 진행했고, 결과는 이르면 이번 주 후반에 나올 예정이다. 현재 경찰은 추가 범죄가 있을 수도 있다는 판단하에 유사한 방식으로 김 씨와 연락한 이들에 대한 전수 조사에 착수했다.

관련 전문가들은 가해자의 외모와 이미지가 과도하게 소비될 경우 사건의 본질이 왜곡될 수 있다고 지적했다. 또 범죄의 심각성을 희석하거나 미화하는 표현은 유가족과 피해자에 대한 2차 가해로 이어질 가능성이 크다고 강조했다. 전문가들은 “범죄 보도와 온라인 담론 모두에서 피해자 중심의 시각이 유지돼야 한다”며 “가해자를 둘러싼 선정적 소비는 사건의 본질을 왜곡하고 사회적 감수성을 둔화시킬 수 있다”고 경고했다.