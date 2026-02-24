[헤럴드경제=채상우 기자] 유튜브 촬영용 소품이라고 인쇄소를 속여 60억 상당 위조수표를 만든 30대가 경찰에 붙잡혔다.

경기 군포경찰서는 부정수표단속법 위반 혐의로 A씨를 구속 송치했다고 24일 밝혔다. 또 위조수표를 현금화하려 한 A씨 전 연인 B(20대·여)씨를 위조수표행사 혐의로 불구속 송치했다.

A씨는 2021년 8월께 한 인쇄소를 찾아 “유튜브 촬영용 소품으로 사용할 것”이라고 말하며 100만원권 수표 6000여장을 인쇄한 혐의를 받는다.

그는 이후 수표 뒷면에 가짜 수표임을 표시한 ‘견본’이라는 글자에 자신의 인감도장을 찍어 가리는 등 실제 수표처럼 위장했다.

B씨는 이후 지난해 7월 군포시 소재 한 금융기관을 찾아 위조한 100만원권 수표 5장을 입금하려고 한 혐의를 받는다.

“위조수표를 제시하며 입금하려는 고객이 있다”는 은행 측 신고를 받고 출동한 경찰은 수사를 벌여 B씨 주거지에 있던 위조수표 300장을 발견해 B씨를 긴급체포했다.

이어 B씨의 “동거하던 A씨 집에서 수표를 가지고 나왔다”는 진술을 확보, A씨를 체포하고 차량 트렁크 아래 스페어타이어 적재 공간에 비닐로 포장돼 있던 위조수표 5600여장을 압수했다.

경찰 관계자는 “6000여장 수표가 시중에 유통될 경우 국가 금융 시스템에 막대한 혼란을 야기할 수 있는데, 이를 원천 차단했다”며 “앞으로도 금융 질서를 뒤흔드는 지능 범죄에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응할 것”이라고 말했다.