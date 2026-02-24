쿠팡 “근거없는 주장으로 소비자 불안 조장”

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태 이후 무단 결제 피해가 잇따라 발생했다는 시민단체 측 주장에 대해 “2차 피해는 현재까지 확인된 바 없다”며 유감을 표명했다.

참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임(민변)은 지난 23일 쿠팡 피해신고센터를 통해 7건의 무단 결제 피해 사례가 접수돼 이 중 1건을 서울경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔다.

경찰에 수사를 의뢰한 피해 사례를 보면, 피해자 김모 씨는 지난해 12월 27일 신용카드로 28만1400원짜리 무선 조종 비행기가 결제된 것으로 전해졌다.

김 씨는 당시 잠을 자고 있어 결제할 수 있는 상황이 아니었다며 쿠팡에 연락해 결제를 취소했으나, 무단 결제가 이뤄진 경위에 대해서는 답변을 듣지 못했다.

이밖에도 쿠팡에서만 사용하는 카드로 외국 오픈마켓에서 결제와 취소가 반복되는 등의 사례도 신고센터에 접수됐다.

참여연대와 민변은 쿠팡 측이 부인한 결제정보 유출 가능성을 의심하며 “개인정보 유출사건에 대한 쿠팡의 제대로 된 보상과 결제정보 유출 여부에 대한 추가적인 조사를 촉구한다”고 말했다.

이에 대해 쿠팡은 “정부 민관합동조사단 및 보안 전문기업의 조사 결과, 결제정보와 비밀번호 유출은 없었으며 2차 피해는 현재까지 확인된 바 없다”고 반박했다.

경찰에 수사 의뢰한 사례에 대해서도 “해당 고객이 이전에 주문했던 동일 기기에서 이루어진 정상적인 결제로 확인된다”고 해명했다.

그러면서 “2차 피해가 확인되지 않았음에도 근거없는 주장을 지속하고 이로 인해 소비자 불안을 조장하는 것에 대해 강한 유감을 표한다”며 “사실 관계에 따라 엄중히 책임을 묻겠다”고 입장을 밝혔다.