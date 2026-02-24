[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대 창업교육센터는 글로컬대학30 사업의 일환으로 지난 5일부터 6일까지 이틀간 대구에서‘숏폼 콘텐츠 마케팅 캠프’를 운영했다.

이번 캠프는 뷰티·화장품 관련 학과 학생을 비롯해 창업과 마케팅에 관심 있는 재학생을 대상으로 제품과 브랜드를 효과적으로 홍보할 수 있는 숏폼 콘텐츠 제작 역량을 실습 중심으로 강화하기 위해 마련됐다.

숏폼 콘텐츠는 짧고 강렬한 메시지 전달을 통해 제품 인지도와 브랜드 이미지를 높일 수 있는 핵심 마케팅 수단으로 주목받고 있다.

이에 따라 캠프는 학생들이 자신의 창업 아이템이나 관심 분야를 직접 콘텐츠로 제작하고 홍보할 수 있도록 실습 위주의 교육 과정으로 구성됐다.

참가 학생들은 ▲브랜딩 기초 이해 ▲제품 분석 및 시장조사 ▲콘텐츠 제작 프로세스 ▲스토리보드 작성 및 레퍼런스 분석 ▲촬영 이론 및 실습 ▲편집 프로그램 활용 ▲숏폼 플랫폼(인스타그램·유튜브) 광고 운영 등 실무 중심 교육을 이수했다.

특히 실제 유통 중인 뷰티 제품을 활용해 시장조사와 타깃 분석을 수행하고, 기획·촬영·편집 전 과정을 직접 경험하며 콘텐츠를 제작함으로써 브랜드 홍보 역량을 높였다.

캠프 마지막 날에는 제작된 콘텐츠를 공유하는 시사회가 열려 참가자 간 상호 피드백과 전문가 평가가 진행됐다.

최우수상은 강희찬(한의학과 2학년 외 3명) 팀이 수상했으며 우수상은 양정화(뷰티케어학과 2학년 외 3명) 팀, 인기상은 최지원(한의학과 1학년 외 2명) 팀이 각각 차지했다.

백정인 창업교육센터장은 “학생들이 실제 제품 홍보 콘텐츠를 기획하고 제작하는 과정에서 창업 아이템의 가치를 효과적으로 전달하는 경험을 할 수 있었다”며 “앞으로 콘텐츠 마케팅 교육을 확대하고 창업 전 주기를 아우르는 실전 교육을 강화하겠다”고 말했다.